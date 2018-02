Guşă: Proiectul BRUA, care este construit şi de către Transgaz, deranjează în primul rând Rusia

"Prin proiectul BRUA noi aducem nişte probleme Rusiei, care ar trebui să ne bucure. Cu ruşii nu poţi să stai la masă decât dacă ai ce să negociezi", a atenţionat Cozmin Guşă, duminică seară, la Realitatea TV, referindu-se la proiectul de gaze.

"Interesul nostru e să-l construim şi să-l administrăm cu totală autoritate pe teritoriul nostru", a continuat consultantul politic, care, apoi, a dezvoltat implicaţiile geo-politice ale acestui proiect.

"Noi nu ar trebui să ne măsurăm economic cu Ungaria. Potenţialul nostru geo-economic este mult mai mare decât al Ungariei. Posibilitatea de inter-conectare economică şi la est, şi la vest, poziţia noastră geo-strategică, nu mai vorbesc de Marea Neagră sau de altele, vecinătatea cu Republica Moldova, deci cu Rusia, nu ne putem compara. Doar prostia sau trădarea unora ne face să apărem în această poziţie umilă şi de aici frustrarea multora, ca şi a voastră în studio acolo, ca şi a mea. Aţi vorbit foarte mult despre proiectul de gaze, am tot vorbit şi eu... Din punct de vedere al acţiunii Ungariei şi al acordului pe care Meleşcanu zice că nu l-a dat, dar l-a dat, astăzi proiectul BRUA poate să fie proiectul BRU. Interesul nostru e să-l construim şi să-l administrăm cu totală autoritate pe teritoriul nostru. Pentru că după aceea povestea cu gazul din Marea Neagră care e al nostru, dar nu mai e al nostru, pentru că l-am cesionat, o să luăm redevenţe, pe care ni le vor plăti americanii, este o poveste complementară proiectului BRUA. Interesul nostru principal când vorbim este ca această reţea de conducte să se facă. Mai departe, noi oricum nu vom putea hotărî. Este foarte interesant să analizăm care este textura relaţiei adevărate dintre Viena şi Budapesta, care este textura relaţiei adevărate dintre Viena şi Moscova. Proiectul BRUA care este construit şi de către Transgaz deranjează în primul rând partea rusească. Transgazul este atacat de partea rusească, pe care o incomodează într-un joc mult mai larg, care nu priveşte România, ci priveşte toată Europa continentală în ansamblu, din Azerbaidjan, din Marea Caspică, de unde poate să fie sursa de gaz complementară sursei de gaz ruseşti până în partea europeană de distribuţie, unde prin gazul care vine inclusiv din Marea Caspică, prin aceste conducte pe care le construim, se naşte o concurenţă zdravănă Rusiei. Oamenii din Comisia economică din Parlament sunt nişte oameni care sunt destul de sofisticaţi şi care acţionează pe faţă în baza unor interese ruseşti, care interese nu sunt nici finalizarea BRUA şi nici câştigul a privatizării transportatorului de gaze din Grecia, proiect în care Transgazul este din nou prezent", a spus Cozmin Guşă, avertizând că "ruşii nu mai au posibilitate de control aşa cum ar avea-o prin celălalt competitor din Grecia, care are în acţionariat exact oamenii implicaţi şi în proiectul turcesc, unde Rusia are o mare capabilitate de control. Prin proiectul BRUA noi aducem nişte probleme Rusiei, care ar trebui să ne bucure. Cu ruşii nu poţi să stai la masă decât dacă ai ce să negociezi. Transgazul, din nefericire, este cam singura companie de stat românească implicată într-un joc regional, într-un joc strategic. Şi Ungaria are campioni regionali, şi Polonia are campioni regionali, noi încă nu avem aceşti campioni regionali. Transgazul este la nivelul de jucător. Din acest unghi cred că ce se întâmplă ar fi un lucru strategic în România, în care este necesar foarte mult lobby politic".

Cozmin Guşă a tras un semnal de alarmă: Orban blochează dezvoltarea proiectului, pentru că-i face jocurile lui Vladimir Putin.

"La noi la emisiune, în 2016, Dragnea a spus că unul dintre lucrurile foarte importante pe care ni le-am propune ar fi ca Transgazul să poată să câştige privatizarea distribuţiei de gaze din Grecia. Dacă s-ar întâmpla asta, poate că ar fi primul lucru din promisiunile de guvernare care s-ar putea îndeplini şi sigur ar avea un rol geo-strategic. Şi în proiectul ăsta BRUA sunt interese. Să luăm OMV-ul care e pe piaţă, poate au şi ei interesul să se înţepe în ţevile astea şi cu gazul pe care-l scot, să nu-l mai ducă spre Vest, acolo unde o fi, să-l ducă în Sud, unde e nevoie de el. Este o treabă şi de intelligence, dar şi de pragmatism. În rest, Viktor Orban face jocul lui Putin prin faptul că decide, deocamdată, blocarea proiectului în Ungaria. Este un joc dublu al lui Orban aflat în campanie electorală, dar vin şi spun alternativa: fără voinţa Austriei asta nu se poate face. Lobby-ul austriac este important. Noi trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva şi la Viena jocul rusesc este foarte activ, pentru a se bloca proiectul în Ungaria şi Viena să facă celălalt joc şi atunci nu trebuie să mai discutăm decât despre lobby-ul statelor europene mai puternice care ar vrea să aibă alternativă la gazul rusesc. Noi ar trebui să facem conducta, să transportăm gaz către Vest. Dacă alţii din Vestul Europei ar dori asta, o alternativă la gazul rusesc, n-au decât să facă lobby să-l convingă pe domnul Orban sau Comisia Europeană să exercite prin mijloace coercitive, juridice, presiuni pentru ca gazul să nu se oprească acolo, să meargă în altă parte. Nu văd altă posibilitate în acest moment, dar văd posibilitate să facem această autostradă energetică, dacă putem s-o facem şi putem s-o facem, suntem aproape s-o finalizăm, şi să începem un lobby prin toate puterile, cum fac şi italienii, pentru ca să reuşim să ne punem într-un prim-plan pentru privatizarea distribuţiei de gaze din Grecia, unde Transgazul este parte", a încheiat Cozmin Guşă.