Cozmin Gușă: În tragedia de la Caracal există un scenariu-bombă, care poate schimba radical totul

Cozmin Gușă în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Bâlbele instituțiilor implicate direct în cazul tragic al adolescentei dispărute la Caracal nu sunt cauzate numai de incompetență, ci și de încercările de a ascunde faptul că sume uriașe investite în aceste domenii s-au risipit, prin contracte păguboase, gestionate politic sau instituțional, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă. Acesta a mai atras atenția că dacă scenariul-bombă vehculat de jurnalistul de investigații Alecu Racoviceanu se adeverește, atunci scandalul ar căpăta dimensiuni catastrofale.

"Din păcate, noi toti culegem ceea ce am semănat, pentru că această toleranță față de politcieni mincinoși, corupți, care au invadat țara și nu au făcut-o de azi, de ieri, ne pune pe noi românii în situația de a fi supărați, urlăm, ne simțim într-o maximă nesiguranță, dar tot nu ne trezim. Nu învățăm niciodată nimic și faptul că nu există solidaritate sinceră ne-a adus unde ne-a adus", a afirmat Cozmin Gușă, într-o intervenție în direct la Realitatea TV.

Consultantul politic a remarcat faptul că într-un moment atât de dificil și delicat, instituțiile implicate, de la Guvern, STS și Ministerul de Interne, până la autoritățile locale, au picat testul atât la comunicare, cât și la responsabilizare.

"Nu am aflat motivul pentru care procurorul a interzis intarea în locuința suspectului și n-am aflat niciun indiciu, pe căi oficiale, despre elemente cheie, cum ar fi acel cercel găsit în mașină. Nu am aflat nimic. STS a făcut o greșeală majoră prin trimiterea purtătorului de cuvânt, care a enervat pe toată lumea.(...) La nivel de frică socială acest caz afectează grav România, acel 112, așa cum funcționa el, știa toată lumea că suni și îți oferă o siguranta in aceasta mare de huliganism. Ei, uite că acest lucru s-a zdruncinat. Și ajungem la problema esențială, pe care ei vor să o acopere, pentru că acele fonduri sunt problema, în statul român, de la dotarea spitalelor până la dotarea acestor insituții, banii s-au cheltuit aiurea, proiectele nu s-au făcut decât pe criterii politicianiste și de interese de grup, iar cei care cunosc adevărul și nu vor să spună, trec în această fază de timorare în care tac", a punctat Gușă.

Acesta a adus în discuție și un scenariu-bombă dezvoltat de jurnalistul de investigații Alecu Racoviceanu, potrivit căruia suspectul reținut ar fi fost furnizor pentru o rețea de trafic de carne vie pentru militarii americani din baza militară de la Deveselu, aflată la mică distanță de Caracal.

"Racoviceanu a făcut această dezvăluire din sursele lui și atunci ne putem întreba, apropos de incertitudinele care planeaza asupra unor aspecte importante ale anchetei, de exemplu inexistența unui cadavru, cine sunt complicii sau cine sunt peștii mari. dacă această ipoteză ar fi corectă, și cred că anchetatorii ar trebui să o ia în calcul, vă dați seama ce mega scandal se naște aici. Eu bănuiesc că cetățenii din acea comună sau din Caracal, dacă sunt întrebați, vor aduce asemenea gen de informații, că nu se poate desfășura un asemenea trafic de carne vie, în acea zonă, fără ca cetățenii să nu bănuiască, să bârfească. În această situație, scandalul s-ar multiplica de zeci de ori. Ei, vă dați seama cât de jos suntem dacă ipoteza se adeverește, asta ne-ar arăta o față și mai hâdă a României de azi", a comentat Gușă.

Consultantul a opinat și că acest scandal va fi în continuare exploatat politic, în condițiile în care, până în acest moment, Viorica Dăncilă a fost principalul perdant, tocmai prin zelul cu vădit caracter de activism poltic cu care s-a implicat în scandal.