Gușă: "Iohannis l-a acceptat, de fapt, pe Dragnea ca premier. Președintele nu avea ce să facă"

FOTO EXPLICATIE: Cozmin Gusa

Cozmin Gușă susține că "președintele Klaus Iohannis l-a acceptat, de fapt, pe Liviu Dragnea ca premier al României", după numirea la șefia executivului a Vioricăi Dăncilă. Totodată, consultantul politic punctează că șeful statului nu avea altă variantă, având în vededere că nu a primit sprijin din partea PNL.

"Viorica Dăncilă va fi, de fapt, alter-egoul sau interpusul lui Liviu Dragnea"

"O să spun un lucru pe care e bine să-l tot repetăm, ca să nu ne mai înșelăm de acum înainte. În această seară, Klaus Iohannis l-a acceptat de fapt, pentru prima dată, pe Liviu Dragnea ca premier al României de facto. Până acum Sorin Grindeanu, respectiv Mihai Tudose, erau niște propuneri ale partidului, care, după cum s-a și dovedit aveau un joc de o oarecare independență limitată, dar independeță față de jocul lui Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă nu va avea. Ea va fi, de fapt, alter-egoul sau interpusul lui Liviu Dragnea. Președintele Iohannis, de fapt, la începutul acestui an centenar, l-a acceptat pe Liviu Dragnea ca premier de facto", a declarat Cozmin Gușă în direct la Realitatea TV.

Consultantul politic a făcut și o analiză a situației în care a fost pus Klaus Iohannis.

"Klaus Iohannis, după multe analize, și-a dat seama că cei din PNL îl trădează și îl vor trăda în demersurile sale"

”Aș vrea să spun o analiză foarte scurtă, ca fost politician, nu ca analist politic, în mai multe puncte.



În context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut când, în tot demersul său pentru apărarea justiției, este trădat de către PNL. În PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei din PSD care pregătesc și au votat legile justiției. Atunci, Klaus Iohannis, după multe analize, și-a dat seama că cei din PNL îl trădează și îl vor trăda în demersurile sale. Iar pentru lupta care ar fi urmat, Klaus Iohannis n-ar fi avut un partener. Al doilea lucru pe care Iohannis nu l-a avut a fost susținerea străzii, din ce în ce mai timidă către finalul anului, neagregată în formule care poate să conteze într-o luptă de tip suspendare, de tip alegeri anticipate. Acele mii de oameni care au rămas în stradă nu mai puteau să fie un partener.



Al treilea partener pe care cred că și l-a calculat era gruparea din jurul lui Mihai Tudose care ar fi putut să aducă un soi de normalitate. Numai că Mihai Tudose nu a luptat. În loc să fluture steagul, pe românește, a ... steagul. Îmi pare rău că nu e suficient de târziu să spun ce a făcut cu steagul. Atunci Klaus Iohannis a rămas fără acest aliat din interiorul PSD. Dar dacă ar fi rezistat ar fi putut, sigur tot cu o guvernare PSD-ALDE, să însemne altceva. Cel care a plecat steagul l-a lăsat pe Klaus Iohannis fără apărare. Și atunci întrebarea în contextul pe care l-am spus este: unde să te duci și la ce război, singur, când partidul care te-a adus, PNL, nu mai contează, când strada este neorganizată și când cei din PSD care păreau normali nu mai vor să lupte. Asta este, asta s-a întâmplat.

"Klaus Iohannis va înregistra un recul de imagine"

Consecințe: Sigur, o perioadă, Klaus Iohannis va înregistra un recul de imagine din partea celor care sperau ca președintele României să lupte în acest moment, dar care nepricepându-se la politică, nevăzând sondajele reale, nu-și dau seama ce ar fi urmat. Am văzut mulți analiști care îl acuzau pe Iohannis de egoism, de joc interesat, de al doilea mandat. Nu e vorba de asta în acest caz, poate în alte cazuri, în cazul acesta nu e vorba despre așa ceva. În mod matematic Klaus Iohannis nu putea, după toate aceste trădări simultane de la liberali, de la o stradă dezorganizată, să meargă la luptă.



Acest stat paralele pe care îl acuză PSD, plus acest PSDragnea, în această formulă, sunt creația epocii Băsescu. 10 ani în care Traian Băsescu prin non-acțiune a participat la formarea acestui stat paralel, nu în formula pe care o acuză PSD.

"PSD se face maxim de râs prin ministeriatul girat de Viorica Dăncilă"



Ultima concluzie: PSD se face maxim de râs prin ministeriatul girat de Viorica Dăncilă. Îmi pare foarte rău să spun, o cunosc, dar doamna Dăncilă este semi-doctă. Doamna Dăncilă, nu doar că nu vorbește limbi străine, nu are acces la concepte, nu are acces la idei, nu are acces la posibilitatea de a înțelege anumite strategii. Ea poate să fie o doamnă normală. Am înțeles că a terminat facultatea de mecanică agricolă, cei care am început studiile înainte de 1989 știm ce înseamnă asta... Să ne ierte Dumnezeu, dar aici nu are legătură nici cu sexul, nici cu coafura, nici cu calitățile de la Videle, dar doamna Dăncilă este un semi-doct care nu este capabilă să înțeleagă. Dar după cum spuneam, nici nu este nevoie pentru că premierul de facto al României este, din acest moment, Liviu Dragnea.



Perspecitve: Prima perspectivă. Este o luptă groaznică în PSD. Faptul că s-a amânat prezentarea guvernului pentru finalul lunii ianuarie este evident ce probleme sunt acolo și ce crize interne sunt acolo, pentru că fiecare dorește să fie un interpus sau să se pună personal în acest guvern.

"Klaus Iohannis rămâne singura alternativă. Poate să-și recâștige încrederea"



Perspectiva este că așa cum a acționat astăzi, și eu îl înțeleg, că am fost politician, Klaus Iohannis rămâne singura alternativă. Poate să-și recâștige încrederea, dar ține de felul în care va gândi ca președinte în 2018. Tăcerile prelungite ale președintelui și lipsa de implicare publică, în condițiile în care acești exponenți nelegitimi ai PSD maltratează constituția, maltratează legile, maltratează spiritul public de echitate, nu mai sunt specifice lui Klaus Iohannis. Dacă dânsul dorește să joace în continuare trebuie să-și suflece mânecile alături de acei români care nu sunt reprezentați, alături de acei români care sunt în stradă și care doresc să vadă că au o perspectivă de a trăi normal în România.



În ce privește guvernarea, evident că va merge în jos, mai ales în perioada Liviu Dragnea. România, bineînțeles că va înregistra un recul important, nu numai în plan macroeconomic și în planul imaginii. Este evident. Iar acest început incredibil cu premierul Japoniei care venise pregătit cu mega contracte și a plecat săracul umilit este elocvent pentru ceea ce ne așteaptă.

"Se urmărește teleormanizarea României într-o procedură care va dura mai mult de jumătate de an"



Ne mai așteaptă legile justiției într-o formulă dorită de către de cei din PSD și PNL, să nu se mai decupleze de la această atitudine, pentru că nu i-am văzut foarte critici. Se urmărește teleormanizarea României într-o procedură care va dura mai mult de jumătate de an. Mă aștept ca mai mult de jumătate dintre comaniile importante de stat să fie teleormanizate, mă aștept ca structura ministerelor să fie teleormanizată și mă aștept ca și gândirea din spațiul guvernării PSD, până când se va mai desfășura o criză cu siguranță, să fie teleormanizată.



Klaus Iohannis nu poate să facă anticipate. Cu cine să facă? E în PNL vreun liber luminos care să meargă în luptă? Nu există. Anticipatele ar fi dat în acest moment, fără structuri clare, o majoritate la fel de confortabilă, dacă nu mai confortabilă pentru PSD. Putea să meargă la suspendare Klaus Iohannis și o câștiga. Pleca din Parlament, rămânea Tăriceanu acolo o lună, promulga toate legile justiției fără niciun comentariu. Klaus Iohannis câștiga, într-adevăr, la popularitate. Și ce dacă? Rămânea cu PSD la guvernare. Adică se întâmpla exact același lucru. Era un gest de imagine din care președintele se reîncărca pentru o perioadă scurtă, dar apoi era aceeași Mărie cu altă pălărie, iar rezultatul votului este rezultatul migrării forței de muncă, este rezultatul dictaturii mediocrității și a submediocrității asupra românilor. Este rezultatul acestei lipse de educație din ultimii ani și a lipsei de informare a tuturor care au votat cu Adrian Copilu' Minune.



Astea sunt consecințele, asta e viața. Klaus Iohannis nu avea ce să facă decât ceea ce a făcut, în mod clar, pragmatic și într-un mod în care nu-l face să joace ca Băsescu”, a spus Cozmin Gușă.

Totodată, analistul Cozmin Gușă a declarat că, dacă Klaus Iohannis dorește să mai candideze o dată și să câștige acele alegeri, trebuie să facă "anumite lucruri".

"Trebuie să-și agregheze o anumită mișcare, dacă nu mai are încredere în liberali. Nici eu n-aș avea încredere în ei, de la Ludovic Orban în jos. (...) Președintele Iohannis, singur, sau fără proiecții întipărite în mințile românilor în anul centenar, nu putea să ducă această bătălie. Cu această opoziție la PSD nu va mai reuși să câștige președinția", a conchis consultantul politic.