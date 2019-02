Cozmin Gușă: Am motive să o critic, dar să o și laud pe Kovesi

Cozmin Gusa, emisiune la Baia Mare

Cozmin Gușă le răspunde celor care l-au crticat pentru că n-ar susținea-o pe fosta șefă a DNA, Laura Codruța : "Am motive să o critic, dar să o și laud", a afirmat realizatorul Realitatea TV, la debutul unei ediții de excepție a emisiuniii "România 2019", de la Cluj Napoca.

"Am primit multe critici pe mail că n-aș susține-o pe Kovesi. În primul rând, eu nu am calitatea să o fac, dar am o nemultumire legata de lipsa de răspuns la toate intrebările publice care vizeaza la activitatea unro procurori din subordinea ei, precum cei la la Ploiești", a afirmat consultantul politic.

"Dacă mă gândesc bine, mai am o problemă cu Kovesi, pentru că după părerea mea a acționat prea dur împotriva capitaliștilor români, ocolind doua categorii: politicieni de rang înalt și reprezeyentanții corupți ai multinaționale, fapt ce a creat un dezavantaj. Felul în care au fost pedepsiți oameni de afaceri autohtoni, oarecum pe nedrept, unii dintre ei, mi-a lăsat un gust amar", a precizat Gușă.

Pe de altă parte, în actuala conjunctură politică, Cozmin Gușă afirmă că are de ce să o sprijine pe Laura Codruța Kovesi. "Am apreciat-o zilelea astea pentru că se poate simți victimă în fața celor din tabăra Dragnea, dar le dau dreptate și celor care îi spun să meargă înainte chiar și dacă nu va câștiga postul de procuror general al UE", a afirmat realizatorul emisiunii "România 2019".