Corina Creţu: Marile probleme ale României sunt schimbările dese de miniştri şi luptele politice

Corina Cretu si Viorica Dancila

În acest moment, marile probleme ale României sunt capacitatea relativ scăzută de a atrage fonduri europene, din cauza schimbările dese de miniştri şi de strategii, precum şi conflictele politice ce pot pericilita preluarea preşedinţiei rotative a UE de către România.

Invitată la Realitatea TV, în emisiunea "Talk News", comisarul european a afirmat că, în urma discuţiilor purtate zilele acestea cu miniştri ai guvernului Dăncilă, are speranţa că situaţia absorbţiei banilor europeni se va îmbunătăţii. "Este de datoria mea să vorbim de progrese dar şi despre lucrurile care nu merg cum trebuie trebuie să vorbesc şi despre lucruri care nu merg aşa cum trebuie, iar in România infrastructura, transporturile şi sănătatea sunt cele mai mari probleme. Eu doar avertizez unde sunt probleme, incercând să ofer sprijin. (...) Am primit asigurări din partea guvernului că se vor accelera implementările în teren, ca vom primi la Bruxelles documentel şi facturil, pentru a nu pierde repartiţiile. Am discutat mai multe soluţii, urmează să le analizăm şi cu ceilalţi specialişti europeni, pentru că interesul României ar trebuie să fi accesarea a cât mai multe fonduri şi de a remedia deficitul."

Corina Creţu, care s-a remarcat în ultima vreme prin critici aspre la adresa guvernului, mai ales pentru absorbţia deficitară la capitolul transporturi şi infrastructură, a punctat şi una ditre cauze.

"Sigur că se eforturi mari, pentru că nu putem acuza niciun guvern că nu vrea să îmbunătăţească viaţa oamenilor, există încă o birocrtaţie foarte mare, o lipsă de comunicare atât între instituţii, cât şi între acestea şi factorii de decizie de la Bruxelles. Slăbiciunea cea mai mare e schimbarea prea desă a guvernelor şi miniştirilor, în domeniul transporturilor e la al optulea ministru. Avem o şansă unică acum, odată cu preluarea preşedinţiei UE, România poate să schimbe lucruri în bine. Preşedintele CE Jean Claude Junker i-a transmis şi lui Klaus Iohannis că, în România, cuvântul "armistiţiu" trebuie reinventat, pentru că aşa fac toate ţările pe timpul preşedinţiei UE," a mai declarat Corina Creţu.