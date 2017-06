Convoaiele NATO iau cu asalt drumurile din România. 4 zile de trafic îngreunat

Opt convoaie NATO care participă la exercițiul Noble Jump desfășurat pe teritoriile Bulgariei, Greciei și României se vor afla pe autostrăzile și drumurile naționale din țara noastră până luni.

Traficul va fi îngreunat timp de patru zile, începand de azi dimineață, pe mai multe drumuri si autostrazi, pentru deplasarea coloanelor militare in cadrul exercitiului NATO Noble Jump desfasurat pe teritoriile Bulgariei, Greciei si Romaniei.

Convoaiele militare sunt compuse din aproximativ 300 de militari cu peste 150 de vehicule de lupta si transportoare de trupe ce se vor deplasa la Centrul de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre "Getica" din Cincu, judetul Brasov.

In 1 iunie, in intervalul orar 09.00-20.00, coloanele militare se vor deplasa pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), in 2 iunie, in intervalul orar 00:01-18:00, se vor deplasa pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu, in 3 iunie, in intervalul orar 09:00-17:00, pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), iar in 4 Iunie 2017, in intervalul orar 00:00-15:00, pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu.

Politia le recomanda celor care se deplaseaza pe aceste rute sa circule cu atentie sporita si sa respecte indicatiile si semnalele politistilor.