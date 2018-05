Comisia Europeană somează Guvernul să ramburseze banii pe taxele ilegale de înmatriculare

Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre. Acesta este primul pas dintr-o procedura care se poate incheia cu impunerea unor sanctiuni financiare tarii noastre.

"Comisia Europeana a decis astazi (joi, n.r.) sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre. Dat fiind ca normele romanesti aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale, echivalentei si efectivitatii, este incalcata legislatia UE (articolul 110 din TFUE). In cazul in care Romania nu ia masuri in urmatoarele doua luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autoritatilor romane", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de institutia UE si citat de ziare.com.



Trimiterea unei scrisori de intarziere reprezinta primul pas din procedura europeana de constatare a neindeplinirii obligatiilor de catre un stat membru. Urmatorul pas este trimiterea unui aviz motivat, dupa care urmeaza trimiterea cauzei la Curtea europeana de Justitie, care poate decide inclusiv sanctiuni financiare.