Comisia de la Veneția. Un deputat USR dezvăluie care a fost atmosfera de la întâlnire

Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat joi, că membrii PSD din Comisia specială pentru modificarea legilor Justiţiei au avut o atitudine „ireverenţioasă” la adresa reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia, criticând dur raportul preliminar trimis de experţi privind legile justiţiei.

„La partea finală a acestei discuţii, pe mine pur şi simplu m-a bulversat. Nu credeam să văd la o astfel de întâlnire o atitudine atât de ireverenţioasă la adresa membrilor comisiei, în sensul în care reprezentanţii Puterii au criticat foarte dur raportul preliminar al Comisiei de la Veneţia cu privire la legile justiţiei. Aceştia nu şi-au ascuns dezamăgirea faţă de acel raport pe care l-au numit subiectiv şi au spus că există riscul ca în cazul în care Comisia de la Veneţia nu-şi va veni în fire, între ghilimele, şi nu vor da un raport final pe placul dumnealor, aş spune eu, Comisia de la Veneţia îşi va pierde credibilitatea. Un astfel de dialog cu o instituţie atât de importantă recunoscută pe deplin la nivel european şi mondial este inacceptabil. Aceasta este atitudinea PSD faţă de Europa şi faţă de organismele europene şi faţă de democraţia în general, pentru că este o comisie care apără democraţia prin drept. Iată care este opinia reală a PSD faţă de democraţie”, a afirmat Stelian Ion, membru în Comisia Iordache, după întâlnirea cu experţii Comisiei de la Veneţia.

Şi senatorul PNL, Iulia Scântei a declarat că experţii Comisiei de la Veneţia sunt îngrijoraţi cu privire la modificările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală, precum şi cu privire la efectele pe care le va genera noua politică penală.

„Am avut o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, care sunt într-o vizită de lucru anterior formulării raportului cu privire la sesizarea adresată de PNL, cât şi de preşedintele României cu privire la modificările aduse Codului Penal şi Codului de Procedură Penală. Personal, pe mine m-a bucurat această întrevedere, pentru că am văzut nişte reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia care au citit sesizările, care ştiu nu doar numărul, ci şi conţinutul amendamentelor transmise, care cunosc în detaliu parcursul legislativ al acestor modificări legislative şi care sunt îngrijoraţi dacă toate aceste modificări legislative au fost făcute în temeiul unor studii de impact cu privire la efectele pe care le va genera noua politică penală reformată în România şi care vor fi consecinţele în privinţa dosarelor aflate în prezent pe rolul instanţelor judecătoreşti sau pe rolul organelor de urmărire penală, inclusiv care va fi soarta acelor dosare penale în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive”, a afirmat senatorul liberal după întâlnirea cu experţii Comisiei de la Veneţia.

Preşedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justiţiei, Florin Iordache, a declarat joi, după întrevederea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, că au discutat despre Codul penal şi Codul de procedură penală şi despre protocoale, însă mai mult au vorbit parlamentarii români.

„A fost o dezbatere destul de bună în care mai mult am vorbit noi. Eu mă aşteptam că vor fi nişte întrebări punctuale şi asta am solicitat reprezentanţilor comisiei de la Veneţia să aflăm anumite nelinişti sau anumite puncte care în cele două legi. Este vorba de Codul penal şi Codul de procedură penală. Din păcate dumnealor ne-au ascultat pe noi. Au fost aceleaşi dezbateri pe care voi le ştiţi, în care fiecare partid politic sau fiecare grupare a susţinut de ce trebuiau modificate. Punctul nostru de vedere a fost acela că cele două legi au fost modificate în primul rând datorită deciziilor CCR care trebuiau transpuse poate mai demult în legislaţie, datorită celor câteva directive europene care trebuiau transpuse; discutăm de prezumţia de nevinovăţie, de confiscarea extinsă şi celelalte pe care deja le ştiţi. Fără îndoială fiecare grup parlamentar a susţinut ideea de ce trebuiau modificate sau de ce nu trenuiau modificate. Singura concluzie pe care am auzit-o de la dumnealor a fost exprimată de secretarul Comisiei de la Veneţia. Dumnealui a spus un lucru evident, pe care îl ştiam şi noi, acela că toate deciziire CCR trebuiesc transpuse”, a afirmat preşedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justiţiei, Florin Iordache, după întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia joi la Parlament.