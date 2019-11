CNA nu se grăbește să notifice companiile de cablu să preia în grila de programe Realitatea Plus

Consiliul Naţional al Audiovizualului întârzie să notifice companiile de cablu să preia în grila de programe Realitatea Plus.

După ce a decis să NU mai prelugească licența Realitatea TV, dar a acceptat modificarea grilei pentru Realitatea Plus, CNA întârzie notificarea companiilor de cablu pentru a prelua postul de televiziune în grila de programe.

Pentru a vedea emisia Realitatea Plus LIVE în online, aveți trei posibilități: stream video Realitatea Plus pe Youtube, stream video Realitatea Plus pe Facebook Realitatea.net și stream video Realitatea Plus pe realitatea.net.

UNDE PUTEȚI URMĂRI REALITATEA PLUS PE TV BUCUREȘTI - firma de cablu SC P.C. NET- C.A.T.V.SRL TOATĂ ȚARA - firma de cablu SC TV SAT 2002 SRL JUDEȚELE NEAMȚ și BACĂU - firmele de cablu SC. DEYVID COM SRL SC TOP TELECOM SRL TV NET STAR 2018 S.R.L. JUDEȚUL SUCEAVA - firma de cablu S.C. DC FIBER HOME SRL JUDEȚUL MEHEDINȚI- firmele de cablu SC FIBERDATA ZYX SRL, SC BROADCAST MEDIA NETWORK SRL JUDEȚUL CLUJ - firma de cablu IMPULS CONECT SRL JUDEȚELE TELEORMAN ȘI GIURGIU - firmele de cablu SC. MEDIACOM STARNET SRL, SC MEDIA SUD SRL ALEXANDRIA JUDEȚUL BUZĂU- firma de cablu SC NEXT LEVEL CONNECT SRL, SC DIGITAL CATV SRL JUDEȚUL BOTOȘANI - firma de cablu TCS MEDIA POWER NETWORK SRL JUDEȚUL BRĂILA - firmele de cablu COMETEINET TELECOM SRL, SC DIGITAL CATV SRL JUDEȚELE MUREȘ și HARGHITA - firma de cablu SC DIGI COMMUNICATION SRL, JUDEȚUL IALOMIȚA - firma de cablu S.C. DIGITAL VISION S.R.L JUDEȚUL HARGHITA - firmele de cablu SC ELECTRO-SAT SRL, SC ELY COM S.R.L, SC Trend Network Serv SRL JUDEȚUL CONSTANȚA - firma de cablu S.C. FIALLUX S.R.L JUDEȚUL NEAMȚ - firma de cablu S.C. ROUMANIAN ELECTRONIC SERVICE SRL JUDEȚUL TULCEA - firmele de cablu SC SOUNDWAVE SRL SC TV SAT PARTENER SRL JUDEȚELE DÂMBOVIȚA și ARGEȘ- firma de cablu CABEL TV SISTEM SRL