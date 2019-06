Cine este șoferul român de TIR care a convins un tânăr de 19 ani din Italia să nu se sinucidă

Soferul erou

Gabriel Bocra Ionuţ, un român în vârstă de 31 de ani, şofer de camion, a salvat în Italia un tânăr de 19 ani, care intenţiona să se sinucidă, aruncându-se de pe un pod rutier.

Gabriel Bocra a oferit un interviu pentru presa italiană, precizând că nu se consideră un erou şi doar a făcut o faptă bună pentru cineva care avea nevoie de un cuvânt de incurajare şi de ajutor.

Gabriel Bocra se afla cu soția sa în mașină când poliția a blocat drumul. Românul a condus autovehiculul sub pod, a mers la tânăr, a vorbit puţin cu el, apoi l-a îmbrățișat şi i-a spus că toate problemele se rezolvă. Apoi s-a întors la camion şi a plecat să-şi termine livrările.

„Când vezi lucruri de la distanță, poți să crezi că cei care fac anumite acțiuni sunt eroi, că este nevoie de un mare curaj. Dar, când ţi se întâmplă asemenea lucruri, te gândești doar la cum poţi să ajuţi", a declarat Gabriel Bocra.

Cum s-a întâmplat totul: un apel către Poliția Rutieră semnalează un băiat care se plimba nesigur în apropierea pasajului "Gabbarella". Tânărul, care locuiește în zonă cu părinții săi, bâlbâie câteva cuvinte, apoi se urcă peste gard și se așează cu picioarele încurcate de-a lungul arcului de oțel al trecerii înalte 8 metri.

Polițiștii iau decizia să blocheze traficul. Printre primii care se opresc în coadă se află un TIR condus de Gabriel Bocra. În cabină, se află soția lui Bianca, de asemenea româncă și angajată de "Napolitrans" ca șofer. "Lucrăm împreună. Ea era în pijamalele ei pentru că a condus noaptea. Agenții vorbesc cu băiatul, îl calmează. Dar brusc, după aproape o oră, tânărul aruncă portofelul la polițiști: "Deci, acum știi ce puțin cine a murit".

A fost momentul în care Gabriel a decis să intervină. "Am început să vorbesc cu el. L-am întrebat: "Spune-mi ce se întâmplă, de ce ești bolnav?" El a spus că are probleme, că problemele erau prea multe ... Am răspuns pur și simplu că lucrurile pot fi întotdeauna rezolvate."

Gabriel i-a spus: "Ce spui dacă te ajut?" Băiatul dă din cap, Gabriel decide să sar[ pe TIR-ul românului, urcând pe remorcă. "Vino aici, te voi prinde". Situația este tensionată, deoarece poliția se teme că băiatul de 19 ani are un cuțit. În schimb, de îndată ce băiatul sare, șoferul de camion îl strânge la piept, rămân amândoi în îmbrățișare.

"Soția mea și cu mine ne-am uitat unul pe celălalt pentru un moment: am făcut un lucru bun astăzi. Apoi am plecat, era în siguranță și nu avea nevoie de noi", a povestit Gabriel.