Cele mai ticăloase 4 zodii. Calcă pe cadavre şi n-au pic de remuşcări! E bine să le ocoleşti

Dacă cineva ar ţipa la tine, ţi-ai da seama imediat ce fel de persoană ai în faţă. În schimb, există o categorie de oameni care ascund foarte bine ticăloşenia.

Iată cele 4 zodii pe care ai face bine să le ocoleşti:



Taur



Taurului nu îi pasă dacă supără pe cineva. Este o persoană destul de nepoliticoasă şi nepăsătoare. Uneori, face lucruri pe care nici măcar nu le gândeşte şi se poartă extrem de natural. Atât timp cât simte că are dreptate, atunci are dreptate. Poate fi foarte greu să ai un astfel de prieten şi ar trebui să fii extrem de diferit pentru a reuşi să te apropii de el.



Rac



Racul este, de obicei, dulce, dar poate fi şi un ticălos de nedescris. De cele mai multe ori, ignoră că e nepoliticos. E genul de persoană care lasă pe alţii să facă treaba lui şi se dovedeşte a fi nesimţit şi leneş. Ca să legi o prietenie cu acest nativ, trebuie să faci cunoscut ce îi permiţi şi ce nu de la început.



Scorpion



Scorpionul nu e deloc o persoană ruşinoasă şi nu îi pasă deloc dacă ofensează pe cineva sau nu. Are opinii dure pe care nu şi le păstrează niciodată doar pentru el. Din păcare, nu are nici remuşcări, părerea lui despre el e că e sincer, dar în realitate e doar un ticălos, srie eva.ro.



Capricorn



Capricornul poate fi foarte egoist. El nu ia în considerare sentimentele celorlalţi şi uneori spune lucruri de-a dreptul grosolane. Pur şi simplu nu îi pasă pe cine jigneşte, pentru că, în mintea lui, el are nevoie să fie sincer în acest fel.