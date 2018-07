Cele mai eficiente remedii care scad zahărul din sânge

Fără a înlocui tratamentul cu insulină sau cu antidiabetice, plantele și terapiile alternative pot fi de ajutor celor diagnosticați cu diabet zaharat.

CEAPA are excelente calități hipoglicemiante. Poți consuma 2 linguri de suc de ceapă diluat într-un pahar cu apă, la o oră după masă.



FRUNZELE DE DUD NEGRU ajută la scăderea glicemiei și inhibă enzimele din metabolismul glucidic. „Se consumă sub formă de pulbere, macerat sau infuzie. Tratamentul se face minimum 3 luni, mergând până la 6 luni sau chiar un an, până când se vor obține rezultate mulțumitoare”, recomandă medicul Daniela Bușneag.



SCHINDUFUL. Semințele de schinduf contribuie la menținerea în limite normale a glicemiei. În plus, scade colesterolul „răuˮ, problemă frecventă în rândul celor cu diabet de tip 2. Se fac cure îndelungi cu macerat din semințe. Se pun de seara până dimineața 2-3 lingurițe de pulbere din seminte de schinduf la o cană cu apă. Dimineața se filtrează și apoi se bea pe parcursul zilei, scrie clicksanatate.ro.



BRUSTURELE este un alt remediu recomandat în diabet. Se recomandă decoctul preparat din 2 linguri de rădăcină de brusture mărunțită la 500 ml de apă clocotită. Se fierbe 5 minute și se lasă la răcit un sfert de oră. Se consumă 3 căni pe zi, într-o cură de 3 luni.