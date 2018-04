Ce spune culoarea cearcănelor despre sănătatea ta

Din cauza oboselii si a lipsei poftei de viata nu observam cand cearcanele noastre isi schimba culoarea.

Culoarea cearcanelor tale reprezinta un avertisment serios in ceea ce priveste organismul tau.



Vezi mai jos semaforul sanatatii de sub ochi:



1. Daca cearcanele tale au o tenta mov, inseamna ca ai probleme cu inima si sistemul circulator. Nu consumi suficiente alimente care protejeaza inima de suferinte, precum pestele, sfecla rosie sau maslinele.



2. Daca cearcanele tale sunt cenusii, e posibil sa fii anemica. Culoarea cenusie a pungilor de sub ochi indica faptul ca ai celulele stresate.



3. Daca cearcanele tale sunt albastre, trebuie sa ai mare grija de plamanii tai. Cearcanele se coloreaza in albastru cel mai mult in cazul fumatorilor, scrie bzi.ro.