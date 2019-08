Ce înseamnă o durere în partea stângă. Semnele care ar trebui să te trimită de urgență la medic

Ce înseamnă o durere în partea stângă: cauze și tratament

Zona abdominala este predispusa la multe tipuri de durere din cauza sistemului digestiv si a organelor vitale din aceasta regiune a corpului.

Disconfortul poate sa fie unul general sau unul focalizat pe anumite portiuni. In cazul durerii in partea stanga a corpului, gasirea unui diagnostic depinde foarte mult de celelalte simptome, deoarece sunt multe posibile cauze ale acestei neplaceri.



Descopera ce inseamna o durere in partea stanga si cand este cazul sa programezi o vizita la medic!







Durere in partea stanga: posibile cauze



Inainte de toate, atunci cand simti un disconfort in partea stanga a corpului, trebuie sa iti dai seama cu ce tip de durere te confrunti.



Iata o clasificare ajutatoare in acest sens:



- durere usoara;

- durere ascutita si puternica, care apare brusc



Citește continuarea pe divahair.ro.