Ce înseamnă când visezi că îţi cad dinţii

De obicei, in vis, dintii fie lipsesc, fie cad, se sparg sau chiar se descompun. Dintii pot simboliza anumite aspecte de-ale noastre pe care nu le recunoastem, posibil ca ego-ul sa fie provocat.

Nu uita ca dintii pot fi vizibili pentru ceilalti oameni (societate) sau pot fi acoperiti, cand gura este inchisa. Este nevoie de timp pentru a intelege daca este o problema externa sau interna sau daca este adanc ascunsa in mintea subconstienta.



Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Extragerea dintilor



Cine trage de dintii tai, tu sau altcineva? In ce directie se trage? Dintele a fost scos? Cine era pe langa tine? Cum te-ai simtit? Odata ce ai raspuns la toate aceste intrebari, poti incepe descifrarea visului. Daca tu esti cel care te trage de dinti, atunci este posibil sa aiba legatura cu vorbirea sau modul in care iti conduci viata in realitate. Sau poate ca te macina ceva in interior, ceea ce te distrage. Daca altcineva iti trage dintele poate insemna ca o anumita persoana incerca sa scoata de la tine ceva valoros. Un necunoscut iti trage dintele indica mai degraba o problema interna pe care tu insuti nu o poti vedea.



Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Dinti care se descompun



Dintii care se descompun simbolizeaza anxietatile si fricile tale ascunse adanc in interior. Cum te simti in interior poate fi acum vizibil si in exterior. Dintii care se descompun iti arata tie, dar si celorlalti declinul si degenerarea imaginii tale. Ce se intampla in viata de zi cu zi are un impact asupra semnificatiei visului. Daca nu te simti bine sau esti nesigur in preajma celorlalti, visele despre dintii care se descompun sunt normale. In aceleasi timp, sugereaza ca iti este teama de batranete.



