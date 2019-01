Ce exerciții fizic consumă "celulita" cel mai repede?

Exercitiile fizice care practic „omoara“ celulita sunt cele de rezistenta, cu intensitate medie, practicate regulat, pe o perioada de minim 30 minute per sedinta.

De ce acest tip de miscare?

Pentru ca activitatea aeroba – fitness, bicicleta, mers, banda, alergare, inot – foloseste grasimile de depozit drept sursa de combustibil necesar contractiei musculare. Cu cat muschii sunt mai antrenati si cu tonus mai bun, cu atat acestia vor prefera sa arda tesut adipos drept substrat energetic, deci practicarea exercitiului fizic de minim 3 ori/saptamana ajuta la dobandirea unei eficiente crescute in ameliorarea celulitei.

Intensitatea efortului este de asemenea importanta

Pentru ca lipidele sa poata fi transformate in energie, activitatea fizica trebuie sa fie aeroba (cu consum de oxigen). Aveti grija sa puteti respira normal in timpul exercitiului; daca incepeti sa gafaiti inseamna ca efortul este prea intens, devine anaerob si consuma glucoza, nu grasime.

Tipul de combustibil folosit de muschi in timpul efortului fizic depinde de durata acestuia, astfel:

0-20 minute: se utilizeaza depozitele de glicogen din ficat si muschi si glucoza prezenta in sange

20-40 minute: se consuma in continuare glucoza, dar incep sa fie solicitate si trigliceridele din tesutul adipos

peste 40 minute: efortul se face cu consum majoritar de grasime de depozit

Cum se consumă caloriile

Consumul energetic al organismului se face in 3 directii:

60-70% pentru metabolismul bazal, adica energia necesara functionarii sistemelor si organelor in stare de repaus (circulatie, respiratie, sinteza de hormoni etc.). Atentie, inaintarea in varsta si dietele repetate pot duce la scaderea metabolismului bazal cu pana la 50%.

20-30% pentru contractia musculara, adica pentru miscare

10% pentru termogeneza (productia de caldura) si digestia alimentelor

Singurul segment pe care il puteti influenta este activitatea fizica, asa ca apelati la sport nu atat ca sa slabiti, ci mai ales ca sa modelati silueta, sa imbunatatiti compozitia corporala si sa cresteti cheltuielile metabolice ale organismului.