Cazul Colectiv | Sorina Pintea, răspuns fără echivoc. "Sunt spitalele din România pregătite?"

Actualul ministru interimar al Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre situația spitalelor din România, răspunzând la o întrebare-cheie pusă de realitatea.net în ultimul interviu acordat de Pintea: "Sunt spitalele din Romania pregatite pentru o tragedie de tipul celei din Colectiv?".

Citește mai jos porțiunea de dialog purtată de Sorina Pintea cu jurnalistul realitatea.net Cristian Otopeanu pe tema Colectiv!

- realitatea.net: Doamna ministru, spitalele din Romania pregatite in cazul in care vom mai avea de infruntat o tragedie de tip "Colectiv"?

- Nu! Suntem mai pregatiti decat in 2015, dar nu avem posibilitatea sa preluam atat de multi pacienti deodata. Chiar maine voi merge la Timisoara si se va deschide un compartiment pentru arsi, apoi la Iasi. Nu stiu daca ajung la Iasi, dar s-au finalizat lucrarile si acolo. Sunt inca 10 paturi in plus. Ori... Dupa tragedia din Colectiv...

- realitatea.net: Deci, daca o tragedie gen "Colectiv" s-ar repeta, spitalele sunt pregatite sa suporte...

- O parte. O parte din raniti. Dar o parte, nu. Nu suntem pregatiti. Si cred ca nicio tara din lume nu poate sa faca fata unei tragedii cum a fost cea de la Colectiv. Nicio tara.

Incendiul din clubul Colectiv a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, în incinta unui club situat în Sectorul 4 din București, într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării unui nou album, numit „Mantras of War”.

