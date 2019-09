Ancheta în cazul Caracal ia amploare! Ce a cerut familia Alexandrei Măceșanu

Alexandra Măceșanu

Familia Alexandrei Maceșanu cere o nouă expertiză ADN privind probele ridicate de anchetatori din butoiul găsit în curtea lui Gheorghe Dincă. Părinții Alexandrei vor ca noua analiză să fie refăcută în România, de data aceasta de cei din Institutul Criminalistic din Ministerul Justiției. Practic, se cere o contraexpertiză.

Părinții Alexandrei Măceșanu au depus la DIICOT o cerere prin care vor ca anchetatorii să efectueze o nouă expertiză antropologică și genetică.

”Am venit sa depun o cerere noua privind o efectuarea unei noi expertize in cauza avand in vedere faptul ca a inceput urmarirea penala in rem fata de institutul de medicina legala. Consideram ca sunt contradictorii cele doua rapoarte. Avem mai multe obiective pe care le am stabilit si daca parchetul le va lua in considerare ar fi benefice pentru lamurirea situatiei cu privire la vechimea oaselor cu privire modalitatea de inexterna a oaselor si a dintilor gasiti si mai mult aspecte de acest fel, a declarat, la Realitatea TV, avocatul familiei Măceșanu - Aurel Moldovan.