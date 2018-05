Care e "glonţul de aur" al lui Iohannis în războiul cu CCR

Klaus Iohannis

Preşedintele Iohannis pare prins într-o situaţie fără ieşire după ce Curtea Constituţională (CCR) a decis că trebuie să accepte fără crâcnire cererea de revocarea a şefei DNA venită din laboratoarele guvernării PSD-ALDE. Ce ar putea face Iohannis în acest caz?

Klaus Iohannis are la dispoziţie un "glonţ de aur" în disputa cu partidele de la guvernare care urmăresc stoparea luptei anticorupţie.

Președintele ar trebui să convoace urgent referendumul pentru care are deja procedura îndeplinită și să întrebe poporul dacă este de acord să pună procurorii sub control politic total, dacă este de acord că președintele să devină un simplu spectator, scrie editorialista Ioana Ene Dogioiu.

"Și până când poporul nu se pronunță, președintele nu că ar trebui să refuze, dar are obligația să nu semneze un act care consfințește practic controlul politic asupra Parchetelor și ieșirea României din exigențele UE", spune jurnalista Ziare.com.

Ce optiuni are Klaus Iohannis:

1. Sa se supuna fara cracnire si sa ingroape functia prezidentiala, independenta procurorilor si statutul european al Romaniei.



2. Sa incerce sa se limiteze la cazul Kovesi, evitand revocarea fie prin emiterea decretului cu data de intrare in vigoare anul viitor, fie prin deschiderea caii unei actiuni in contencios administrativ, care insa nu rezolva fondul grav al problemei.



3. Sa se comporte ca un autentic presedinte al Romaniei si sa refuze sa devina, prin pasivitate, parte a unui plan care arunca Romania in afara UE. Nicio institutie, fie ea si CCR, nu are dreptul sa ia decizii care contravin interesului fundamental al Romaniei de a ramane in UE, prin obligarea la incalcarea angajamentelor luate in vederea aderarii, scrie editorialista.