Când trebuie să consumăm mai multe fructe şi legume albe

De ce sa consumi alimente in functie de culori? Pentru ca pigmentul le da cateva proprietati care le diferentiaza. Albul iti ofera vitalitate. Aceste alimente au o concentratie mare de alicina, care este recomandata pentru indepartarea riscului de cancer si de boli de inima, dar si pentru ca mentine colesterolul la un nivel optim.

Exista un studiu care a analizat relatia dintre riscul de a pati un accident vascular cerebral si consumul de fructe albe. Specialistii au observat ca riscul de AVC a fost cu 52% mai mic la cei care au consumat fructe si legume albe.



Ciupercile sunt o importanta sursa de proteine si potasiu, ce ajuta la prevenirea aparitiei cancerului. Sunt foarte gustoase si pot fi pregatite in nenumarate retete, astfel ca nu te vei plictisi sa le consumi.



Telia previne aparitia cancerului, in special de colon si de stomac. De asemenea, scade tensiunea arteriala si imbunatateste functiile rinichilor.



Usturoiul are proprietati antibacteriene, care protejeaza organismul de boli si infectii, scrie bzi.ro. Pentru a-si pastra proprietatile, este indicat ca usturoiul sa nu fie amestecat cu sare, asa cum facem in cazul mujdeiului, caci isi pierde substantele care il fac un aliment sanatos.