Cacaua are un efect incredibil asupra sănătății noastre. Puține persoane știu asta!

Pudra de cacao nu este doar un ingredient necesar pentru prepararea unor deserturi delicioase, ci și un aliment cu o mulțime de beneficii pentru organismul nostru.

Pudra de cacao cruda contine peste 300 de compusi chimici diferiti si aprope de patru ori cantitatea de antioxidanti gasita de regula in ciocolata neagra – de 20 de ori mai mult decat in afine. Mai contine proteine, calciu, caroten, tiamina, riboflavine, magneziu, sulf, flavonoide, antioxidanti si acizi grasi esentiali.

Combinatia acestor elemente ajuta la stimularea producerii in mod natural a acelor fitochimicale in organism care au efecte benefice, precum scaderea colesterolului LDL, imbunatatirea functionarii inimii si reducerea riscului de cancer.

Feniletilamina, sau PEA, este una dintre acestea. Compusul, in cantitati mari, este eliberat de creier atunci cand ne simtim atrasi de cineva, dar substantele eliberate natural in caz de stres sau durere denumite neurotransmitatori stimuleaza secretia endorfinelor pentru a ne ajuta sa ramanem in stare de alerta si concentrati.

Studiile au aratat ca ciocolata ne afecteaza emotiile si dispozitia prin cresterea nivelului de serotonina, ceea ce explica pofta de ciocolata in momentele de melancolie. Tot in acest scop actioneaza si un neurotransmitator denumit teobromina, un stimulant moderat utilizat uneori in tratarea depresiei. Elibereaza compusul anandamida, care produce emotii euforice de multumire si relaxare.

