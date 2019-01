Florin Busuioc s-a întors la Pro TV, joi seară. Busu: "Din păcate, am veşti proaste"

Florin Busuioc

FOTO: paginademedia.ro

"Şi mie mi-a fost dor de toată lumea. Vă mulţumesc din suflet pentru urări. Dar am venit cu veşti proaste. Am venit cu frigul", a afirmat Busu, referindu-se la faptul că, în zilele viitoare, peste Romania se va aşterne un val de frig.

Cum a arătat Florin Busuioc la prima apariţie de la "Vremea" după infarct, în Galeria Foto.

Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct pe 6 noiembrie, la finalul unui spectacol de teatru jucat pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova. După ce a fost operat cu succes în Bănie, Busu a fost transferat la Spitalul Fundeni din Capitală. Actorul şi-a revenit şi a fost externat.

Ulterior, prezentatorul Pro TV a vorbit deschis despre cauzele pentru care a ajuns să aibă probleme cu sănătatea.

"Am fost 40 de ani fumător, 2-3 pachete pe zi, ceva groaznic, ceva înfiorător... Să nu faceţi asta, dacă puteţi să nu fumaţi ar fi foarte bine. Acum nu mai simt nevoia să fumez absolut deloc. Nu am rămas cu nicio sechelă psihic, ăsta e marele câştig, puteam să am probleme din cauza lipsei de oxigen, dar uite că nu s-a întâmplat. Am avut mare noroc. Dacă dormeam nu cred că mă mai ridicam", a declarat Florin Busuioc.

Citiţi şi: