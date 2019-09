Boris Johnson avertizează: „Nu vă așteptați la progrese pe Brexit!”

Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni că sunt şanse mici să fie obținute progrese în privinţa Brexitului la discuţiile pe care le va avea în marja Adunării Generale a ONU care începe marți, la New York.

Premierul britanic, Boris Johnson, urmează să aibă discuții la New York cu mai mulți lideri europeni, printre care și cancelarul german Angela Merkel și premierul irlandez Leo Varadkar, relatează Reuters, citată de agerpres.ro. Dezbaterea generală, care are loc anual la sediul din New York al Naţiunilor Unite, se desfăşoară în perioada 24-30 septembrie.

El va discuta despre condițiile încheierii unui acord pentru Brexit cu președintele Consiliului European, Donald Tusk.

„Aș vrea să vă avertizez pe toți să nu credeți că acesta va fi momentul”, le-a spus premierul britanic reporterilor în avion, în drum spre New York. "Nu vreau să exagerez convingerea că va exista un progres la New York."

Preşedintele în exerciţiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută la 31 octombrie, „este un moment tragic pentru Europa", și este convins că Brexitul va avea loc, însă crede că mai este timp pentru un Acord.

Johnson a promis să scoată Marea Britanie din Uniunea Europeană la sfârșitul lunii octombrie, cu sau fără un acord, El a spus că există „cu siguranţă în continuare goluri şi dificultăţi", chiar dacă s-au înregistrat progrese mari de când a preluat funcția de premier, în iulie.

El vrea eliminarea aşa-numitei „plase de siguranţă" ("backstop"), o politică de garanţii menită a împiedica o graniţă dură între Irlanda şi Irlanda de Nord prin obligarea Marii Britanii să urmeze regulile privind comerţul ale blocului comunitar, ajutorul de stat şi standardele legate de muncă şi mediu, pentru a nu fi necesare controale.

Săptămâna trecută, Marea Britanie a transmis Bruxellesului documente tehnice care menţionează ideile pentru gestionarea chestiunii sensibile a „backstop-ului", deşi nu e vorba de propunerile legale oficiale pe care le-a solicitat UE.

Johnson a afirmat că îşi doreşte să obţină un acord modificat la Summitul UE din 17-18 octombrie şi că "un număr mare de jucători importanţi", printre care Marea Britanie, Germania, Franţa şi Irlanda, vor să se ajungă la o înţelegere.