Bomba cu ceas de la DNA Ploiești. Stenograme explozive: "Fac montaje, repetiţii ca să dea în Kovesi"

DNA Ploiesti

Noi stenograme incendiare ies la iveală în dosarul "DNA Ploieşti", din care reiese că atacul la adresa procurorilor a fost unul elaborat şi pregătit din timp. Datele apar în cererea de recuzare a procuroarei Elena Iordache, formulată de Lucian Onea.

Înregistrările din sediul DNA Ploiești, invocate de Laura Codruța Kovesi în conferința de presă făcută în timpul mandatului, referitoare la dezvăluiri menite discrediteze activitatea instituției, apar în cererea de recuzare a procuroarei Elena Iordache, formulată de Lucian Onea.

Din stenograme reiese că atacul mediatic la adresa procurorilor Negulescu şi Onea a fost unul bine pus la punct şi avea ca ţintă finală distrugerea Laurei Codruţa Kovesi.

Potrivit documentului, cei care i-ar fi anunțat de existența unor înregistrări pe procurori sunt oamenii de afaceri Răzvan Alexe și Sabin Ivanoff.

"In concret, Ivanoff Sabin ne-a semnalat că „problema e că o să înceapă un mare scandal la Antena 3 și v-au filmat și pe dumneavoastră și pe șefii, au nouăzeci de ore de ascultări și de filmări aici, acu 3 ani... ” (... ) „nouăzeci de ore v-au filmat șase luni. Ce, de ce râdeți? Nu credeți?” (...) „a fost făcută în birou aici” (...) ”Da, nu știu ... pronunțați nume, ce cum îi puneați pe unii să zică, ce să zică, confruntări” (...) „Intră și GHIȚĂ la Belgrad, în direct, S-a dus VOICULESCU acolo, adică e o chestiune amplă care e numa' de DNA Ploiești” (...), ”exact pe trei persoane, dumneavoastră, șefu și MIRCEA” (...) „vă dați seama eu am auzit-o întâmplător, eram la masă când am auzit, dacă s-a dus VOICULESCU special” (...), „De la cine credeți că am auzit? De la cel care v-a înregistrat" (...) ”VLĂDUȚ COSMA (...), Are termen în februarie și acuma vrea să dea” (...) „ Da totuși, nouăzeci de ore, sunt nouăzeci de ore, nu știu ce v-orfi înregistrat, am înțeles că au, au unele înregistrări care cel puțin pentru domnul ONEA sunt...nu știu ce-ați vorbit, ce-ați făcut, habar n-am" (...) ”am înțeles că na, e de amploare, dacă s-a deplasat VOICULESCU la Belgrad, pentru asta...” (...) „Păi să dea în DNA Ploiești" (...) „Să ajungă la KOVESI” (...) „Să distrugă” (...) „Și concluziile ajung la KOVESI că de aia s-a dus VOICULESCU că vor să ... habar n-am ... știu doar că o să le dea drumu' la ANTENA 3, la GÂDEA, ori pe 30, ori pe 31, tot se duc fac repetiții” (...) „ Da, montaje. Serios”(...) ”Montaje da oricum ... ” (...), ”O să vedeți că e adevărat că bănuiesc că nu vorbeau asa” (...) „Că miza e alta, miza e de distrugere nu de cancan” (...) „ De la sor-sa am auzit că ea e spumoasă la gură” (...) ”Adică nu e o situație de cancan, că vor să dea niste înregistrări, ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA, să ajungă la KOVESI dacă e și VOICULESCU băgat și GHITA în treaba asta, e o chestiune mai serioasă, nu e făcută doar așa de VLĂDUT”", se arata in document.

Un alt martor care i-ar fi anunțat pe procurori ar fi fost Razvan Alexe. Omul de afaceri ar fi sunat la DNA pe 9 februarie 2018, cerând să ia legătura cu procurorul Giuela Deaconu pentru a îi comunica ceva urgent. În contextul în care magistratul era în concediu, Alexe ar fi cerut să discute cu ofițerul căruia îi telefonase, fiind invitat la DNA.

"În esență, Alexe Răzvan a comunicat organelor de anchetă, prin intermediul ofițerului Florea Gabriela, următoarele: „VLAD are 92 de ore de înregistrări cu domnul procuror, cu doamna GILUELA, cu mine și cu dumneavoastră” (...) „Duminică ies pe televizor. Și-au făcut niște înregistrări, niște chestii de genul ăsta și vor să iasă pe televizor să distrugă pe toată lumea care” (...) „Cu domnu ONEA...'' (...) „Are așa ... că l-a pus să pună în mașină lu' nu știu cine nu știu ce hârtie de la campania lu PONTA. Că l-a pus să nu știu ce să facă în nu știu ce dosar. Sunt niște chestii destul de urâte, rele. Multe discuții ale lui NEGULESCU... ă . . . de doamna KOVESI, de o grămadă de discuții. N-am ce să fac! Au făcut, au aranjat tot. Vor să iasă duminică, să iasă pe televizor cu ele” (...) „Eu am aflat, că nu știam că ies” (...) „mi-a zis sor-sa” (...) ”Se bate cu pumnul în piept că nu știu pe la ce comisii face plângeri penale ca să ...” (...) „Eu v-am spus și dacă va fi un scandal foarte mare și o bășică foarte mare care va exploda, pentru că el are niște chestii foarte, foarte ...” (...) „Se leagă și de dumneavoastră, că o să vă atace și pe dumneavoastră cu ..., are niște înregistrări de ..., nu știu. Și cu niște poze cu ... de când erați dumneavoastră într-o cameră de la ÎNALTA CURTE când dădea nu știu ce, nu știu ce declarație dădea și îi spuneați dumneavoastră ce să declare” (...) „Nu omorâți mesagerul” (...) „o să iasă un scandal fantastic, că se duce la presă, care presă e împotriva voastră și o să fie o, un mare scandal. Eu acum decât vă spun, vă trag un semnal de alarmă să vedeți ce faceți, că nu puteți să faceți, că el le are ... Oricum sunt toate date, le are montate ... Inregistrările au 92 de ore cu totul. Tot caută, tot face ...", se mai arată în stenogramele citate de Stiripesurse.ro.