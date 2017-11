Boala silenţioasă de ficat care duce la CANCER. Din ce în ce mai mulţi români suferă de aşa ceva

Unii spun ca aceasta este cea mai usoara boala hepatica. Dar de la steatoza hepatica pornesc grave maladii ale ficatului, ciroza, cancerul hepatic, hepatitele cronice. Ficatul gras se poate caracteriza ca o depunere de grasimi in celulele ficatului, mai ales trigliceride.

Incarcate cu grasime, celulele hepatice nu-si mai indeplinesc rolurile. Aceasta este prima faza a bolii: steatoza hepatica. Steatoza (ficatul gras) reprezinta acumularea de grasime la nivelul ficatului. Cand este prezenta si inflamatia (obiectivata de cele mai multe ori prin cresterea valorilor unor enzime hepatice numite transaminaze), boala se numeste steatohepatita si poate progresa catre ciroza si chiar hepatocarcinom (cancer al ficatului).



Steatoza implica acumularea de trigliceride si alte lipide la nivelul hepatocitelor, ca urmare a unui metabolism defectuos al acizilor grasi care ar putea fi cauzat de un dezechilibru intre aportul energetic si arderi, prin afectarea mitocondriilor (precum in cazul alcoolului), prin insulino-rezistenta sau prin afectarea receptorilor si enzimelor implicate in acest proces metabolic, scrie bzi.ro.



Simptomele ficatului gras



Majoritatea pacientilor cu steatoza nu prezinta simptome, dar unii dintre ei pot raporta oboseala, slabiciune sau durere subcostala dreapta. Multi se prezinta pentru analize modificate ale functiei hepatice, descoperite intamplator, la examenele de rutina. Boala hepatica avansata se caracterizeaza prin simptome de gravitate precum icter, edeme sau ascita (lichid in cavitatea peritoneala). La examenul fizic, se mai poate decela hepatomegalie (marirea in dimensiuni a ficatului), iar in cazuri mai avansate (ciroza), apare si splenomegalie (marirea in dimensiuni a splinei).



Steatoza si indeosebi steatohepatita pot progresa spre ciroza si insuficienta hepatica, precum orice alta boala hepatica cronica. Progresia catre ciroza este mai rapida in cazul consumului de alcool, sau al unei alte afectiuni hepatice concomitente, ca de exemplu o hepatita cronica virala. Lipsa controlului hiperlipidemiei si al diabetului poate accelera progresia spre fibroza.