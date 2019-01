Bianca Andreescu, minunea de 18 ani care a spulberat-o pe Wozniacki, face istorie la Australian Open

Bianca Andreescu reușește o nouă performanță după traseul fabulos de la turneul de la Auckland, Australia. Canadianca cu origini românești a trecut în trei seturi de tânăra de 17 ani Whitney Osuigwe din SUA, locul 198 WTA.

După turneul de la Auckland, când le-a eliminat pe Caroline Wozniacki, Venus Willams și T.Babos și a ajuns în finala turneului, Bianca Andreescu a urcat de pe locul 152 WTA pe locul 106 WTA la startul lui Australian Open.

Bianca Andreescu va juca în turul doi împotriva letonei Anastasija Sevastova (28 ani), locul 13 WTA, care a trecut de nemțoaica Barthel în două tururi.

Bianca Andreescu, jucătoare de origine română de doar 18 ani, a reuşit surpriza începutului de an în tenis. Bianca Andreescu, care reprezintă Canada și se află pe locul 152 WTA, a spulberat-o pe Caroline Wozniacki, numărul 3 mondial.

Bianca Andreescu a venit din calificări și a surprins pe toată lumea prin parcursul perfect. Bianca Andreescu a arătat că are toate datele pentru a face din 2019 anul său. Obiectivul jucătoarei de origine română este pătrunderea în Top 50 WTA.

Bianca Andreescu, surpriza acestui început de an, provine din părinți români și a început tenisul la Pitești, dar joacă sub steagul Canadei.

Another former World No.1 bites the dust!@bandreescu_ takes out Venus Williams in Auckland, 6-7(1), 6-1, 6-3!@ASB_Classic pic.twitter.com/LrzOaD9OnH