Bea o gură de oţet de mere înainte de culcare. Va face minuni peste noapte!

De la muraturi pana la placinta si salata, probabil ca sunteti familiarizati cu otetul de cidru de mere, datorita utilitatii sale intr-o serie de retete. Dar v-ati gandit vreodata sa-l beti?

Da, are un gust destul de puternic, dar poate fi amestecat cu apa sau cu ceaiul de seara. Iata 10 moduri in care o bautura cu otet de cidru de mere inainte de culcare va va ajuta.



1. Pierdere in greutate



Studiile au aratat ca privarea de somn este strans legata de obezitate. Cu cat persoana se confrunta cu multe kilograme in plus, cu atat mai mult creste raportarea problemelor cu somnul.



2. Opreste sughitul



Gustul acru al otetului de cidru de mere suprasolicita nervii din gat, care provoaca sughituri. Acest lucru face nervii sa „uite” de necesitatea de a sughita.



Se ia o lingurita de otet de cidru organic si se inghite asa.



3. Tratamentul dureros al gatului



Bacteriile responsabile de dureri in gat nu pot prospera in mediul acid, pe care otetul de cidru de mere il creeaza. In plus, otetul contine proprietati anti-bacteriene naturale.



Cu o ora inainte de culcare, inghititi o lingurita de otet de cidru de mere. O jumatate de ora mai tarziu, inghititi o alta lingurita si apoi inca o data inainte de a va pune in pat.



