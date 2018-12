Avarie RADET: mii de bucureșteni, din nou în frig. Ce se întâmplă de fapt

Avarie RADET

Avarie RADET. O nouă avarie apărută la o conductă a RADET pe 27 decembrie a lăsat fără apă caldă și căldură mii de bucureșteni.

Avarie RADET. Problemele RADET se țin lanț. După avaria apărută înainte de Crăciun, care a lăsat fără apă caldă și căldură zeci de mii de bucureșteni, o nouă problemă a apărut pe 27 decembrie.

Avarie RADET: Problema va fi remediată vineri

RADET a anunțat într-un comunicat faptul că joi, că din cauza unei avarii survenite la Magistrala 2 Sud, în imediata apropiere a zonei afectate de avariile anterioare, respectiv perimetrul descris de arterele: Energeticienilor, Fizicienilor, Calea Vitan (parţial), străzile Danubiu, Nicolae Pascu şi Râmnicu Sărat, este afectată furnizarea apei calde și a încălzirii în anumite zone din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.

Vor fi oprite 10 puncte termice din sectorul 3, care vor întrerupe furnizarea apei calde și a încălzirii pentru un număr de 184 de blocuri. Termenul estimat pentru remedierea avariei este 28 decembrie 2018, ora 22.00, asigură RADET.



Problema este că termenele înaintate de obicei de RADET nu au fost mereu respectate. Cel puțin asta au semnalat bucureștenii, care au trimis numeroase mesaje pe adresa redacției, martorocular@realitatea.net.



Lista blocurilor afectate de noua avarie RADET poate fi consultată AICI. De menționat totuși că numeroși cetățeni ne-au semnalat că nu au apă caldă și căldură, dar nu se află pe lista oferită de RADET.

Avarie RADET: Ce se întâmplă?

Pentru că cetățenii sunt ca capătul răbdării, comunicatul RADEt oferă o scurtă istorie a incapacității acestei companii de a înlocui infrastructura atât de necesară.

”Principala cauză a producerii avariei este reprezentată de faptul că magistrala nu a fost niciodată înlocuită, vechimea acestei conducte fiind de peste 50 de ani. Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1966, alimentează cu agent termic Sectoarele 2 şi 3 din Municipului Bucureşti, fiind una dintre cele mai importante conducte ale sistemului de termoficare.



Având în vedere durata mult depăşită de funcţionare, sigura soluţie pentru remedierea tuturor problemelor apărute în

ultima perioadă o reprezintă înlocuirea totală a conductei-magistrale. În acest sens, a fost întocmită toată

documentaţia, fiind finalizate fazele de proiectare şi de realizare a studiilor de fezabilitate. Urmează realizarea

efectivă a lucrărilor de înlocuire. Acestea se vor derula pe parcursul mai multor luni şi vor începe imediat după

finalizarea actualului sezon de încălzire.



Este important de reţinut, că după mai mult de 20 de ani caracterizaţi de lipsa totală a investiţiilor în sistemul de termoficare, banii alocaţi în ultimii doi ani de municipalitatea bucureşteană au fost folosiţi pentru parcurgerea paşilor necesari realizării documentaţiilor tehnice, lucru necesar şi obligatoriu înainte de înlocuirea magistralei”, informează RADET.

Avarie RADET: Avalanșă de reclamații

Numeroase mesaje au sosit pe adresa redacției de la bucureștenii nemulțumiți.



”Daca ajuta la ceva, incercam și aici un mesaj, poate atragerea atenției de către media va schimba situația. RADET a oprit iar apa calda și căldură. Aici în Dristor/Vitan e oprita de azi dimineață și spun ei, până mâine seară la 22:00. Sunt mii de oameni care se întorc din concediu și nu își pot face măcar un duș, sunt mii de oameni care se întorc acasă în frig sau care nu au cu ce sa se spele pe fata să meargă la munca. Sunt mii de copii mici care stau în frig, bătrâni care ingheata in case, căci în ultimele două săptămâni, doar o săptămână am avut agent termic, și asta sacadat, odată la 2-3 zile. Sunt sclavi în propriile case, pe banii nostri.”, ne-a scris Mihai.

Avarie RADET: Romania de cosmar a anului 2018

”Buna ziua, sunt Iulia O. din Sos Pantelimon, si din nou va deranjez cu aceeasi poveste!!! Dupa ce zilele trecute caldura a fost amortita (cat sa nu inghete caloriferele), de aseara au inceput din nou sa opreasca. Am sunat aseara pe la 8 la pct. termic si mi s-a explicat ca nu se poate da caldura la o temperatura mai mare de 40 de grade!!! Iar acum, s-a oprit de tot. M-am uitat pe site-ul lor, apare o noua avarie (!!!!!!) in Pantelimon, dar nu este trecut si punctul nostru termic. Am sunat la Primarie si evident, s-a balmajit ceva (un nenea de la Termoficare, nu am inteles nimic), decat ca se va face la primavara, se va repara, e veche reteaua bla, bla, bla.



Acum, ganditi-va ca pana atunci mai sunt vreo 3 luni de iarna. Nimeni dintre cei cu care am vorbit nu a spus nimic despre cum vom petrece noi, cei din zona asta sau din tot sectorul 2 - nici nu mai stiu - aceste 3 luni ramase. Chiar nimeni nu ia nici o masura ?!? Va rog, poate numai dvs. mai puteti face ceva. Nu-i lasati asa, nu vedeti cat sunt de criminali, cum ne spun cu nonsalanta ca asta-i reteaua, astea sun temperaturile si nu se poate face nimic??? Va rugam, poate reusiti sa aflati ce se intampla, de fapt, noua nu se spune nimeni nimic concret. Isi bat joc de noi in continuare!!!!

Deci: ora 14, 27 decembrie 2018, caldura nu e, apa calda - doar calaie. Asta e Romania de cosmar a anului 2018”, ne-a scris Iulia.

Avarie RADET: Frig, din noiembrie

”Din noiembrie de când trebuia să avem căldură,caloriferele sunt călii abia realizezi că sunt calde. Anul acesta a fost cel mai prost cu căldură. Credeți că puteți afla de ce? Firea are un punct de vedere?Ne am cam saturat de minciunile lor. In baie înțepenești de frig. Vreau să știu dacă vom avea caloriferele fierbinți iarna asta. Daca nu mai poate Radet sa livreze căldură sa ne faciliteze debranșarea”, ne-a scris Aurica M.

Probleme par fi însă și în sectorul 6, unde RADET nu anunță nicio avarie.



”Bună ziua, va anunț ca și în sectorul 6 (Drumul Taberei), sunt probleme legat de căldură încă din noiembrie. Am trimis email iar răspunsul celor de la Radet evaziv ca de obicei. Aceste lucruri trenează de acum 2 ani în condițiile în care în luna ianuarie 2017 la o garsoniera, 2 persoane am plătit 317 lei. Radetul da vina pe Elcen, etc. O zi buna!”, ne-a scris M.A.