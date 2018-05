Antivirușii avertizează că site-ul Min. Educației folosește calculatorul pentru a mina criptomonede

Antivirusul Avira și AdGuard, o aplicație care blochează reclamele, avertizează că site-ul Ministerului Educației www.edu.ro folosește în prezent resursele computerelor de pe care este accesat pentru a mina criptomonede, potrivit testelor HotNews.ro pe mai multe PC-uri și browsere web. Dezactivarea aplicației AdGuard arată cum la accesarea site-ului www.edu.ro gradul de folosire a procesorului PC-ului urcă instant la 100%, lucru ce ar fi imposibil să se întâmple la accesarea unei simple pagini web.

Dacă ai instalată AdGuard, o aplicație de blocare a reclamelor pe paginile web, la accesarea paginii web a Ministerului Educației se afișează următorul avertisment:

"edu.ro afișează mesajul: AdGuard has detected an attempt by this website tu use your browser as a crypto-currency miner. It can create significant CPU load. Press "Cancel" to prevent it."

Nu doar această aplicație dă în prezent acest avertisment. Și antivirusul Avira dă alertă de securitate la accesarea site-ului Ministerului Educației, precizând că a blocat un fișier folosit în minarea de criptomonede.

