Americanii nu impun României mutarea ambasadei la Ierusalim. Ce ne cere administrația Trump

FOTO: Ziare.com

Ambasada Ierusalim. Mutarea ambasadei SUA la Ierusalim nu implică o solicitare din partea Americii cu privire la România și deciziile sale de politică externă, spune un înalt oficial al administrației Trump, prezent la București.

Ambasada Ierusalim. "Decizia președintelui Donald Trump de a muta ambasada SUA la Ierusalim este una care are legătură cu situația din teren, dar nu are impact asupra niciunei rezoluții finale. Guvernul meu lucrează din greu la elaborarea unui plan de pace pentru Orientul Apropiat, iar ceea ce dorește România sau orice altă țara să facă în această privință depinde exclusiv de decizia fiecăreia", a declarat Elisabeth Millard, asistentul-adjunct al lui Steve Mitchell, șeful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri în zonă Europa și Eurasia, care se află într-o vizită în România și Bulgaria.

Ambasada Ierusalim. Este prima vizită de acest fel la București a oficialului american și reprezintă primul pas diplomatic făcut de noul șef al Departamentului de Stat Mike Pompeo în ce privește relația cu țara noastră, scrie Ziare.com.

Ambasada Ierusalim. Aceasta pozitie oficiala a SUA contrazice declaratiile alarmiste facute de Liviu Dragnea care-l acuza pe presedintele Iohannis ca pune in pericol relatia cu Statele Unite: "Noi nu putem sa stam indiferenti sa vedem ca niste aventuri generate de interesele altora pot pune Romania intr-o situatie de confruntare cu Statele Unite. Eu nu accept asa ceva si voi face tot ce-mi sta in putinta legal, constitutional si politic sa prevenim o astfel de atitudine si pozitie".

Însă atenția SUA e îndreptată asupra politicilor anticorupție pe care România le adoptă.

"Vom fi alături de voi pe drumul reformelor", a spus Millard, "sunt sigură că veți trece peste aceste probleme, iar hotărârea voastră de a moderniza țara, de a adopta valorile occidentale se va impune. Din păcate, marea provocare pentru România este să facă față relei vecinătăți cu zonele de tensiune create de Rusia prin anexarea Crimeii și presiunea pusă pe Ucraina, să facă față la comportamentul inacceptabil practicat de Rusia".

În ce privește problemele legate de corupție, Elisabeth Millard, reprezentanta Departamentului de Stat al SUA, a susținut că, în ciuda schimbărilor din fruntea instituției pe care o reprezintă, "concentrarea absolută pe continuarea procesului de înlăturare a corupției din societate nu a suferit nicio modificare și nu există nici cel mai mic semn că domnul Mike Pompeo ar fi schimbat ceva în această direcție.

În fiecare țara regăsim un anumit grad de corupție, dar acest fapt trebuie să ne facă să muncim din greu pentru a limită acest fenomen și sunt sigură că noi vom rămâne concentrați pe acest obiectiv și sperăm să avem un parteneriat bun în această privință aici, în România", a ținut să prezinte Elisabeth Millard.

Elisabeth Millard este un diplomat de carieră cu o experiență de 25 de ani în cadrul Departamentului de Stat. Printre alte funcții pe care le-a deținut de-a lungul timpului se număra cea de ambasador în Tadjikistan în perioada 2016-2017, a lucrat în Kazahstan, Maroc, Nepal, India, Danemarca și Cehia.

În aceste zile Elisabeth Millard s-a întâlnit cu oficiali ai Guvernului, ai instituției prezidențiale, cu experți în politici publice și reprezentanți ai societății civile. A făcut și o vizită la bază militară de la Mihail Kogălniceanu unde a purtat discuții cu ofițeri din trupele americane și cele române care desfășoară exerciții comune.

"Am fost numită în această poziție în septembrie 2017, iar în această perioadă am lucrat în Washington, fiind cel mai experimentat diplomat de carieră al departamentului pentru Europa. Am vrut foarte mult să vizitez România, pentru că e o țara care are o relație excelentă cu SUA, cooperăm în foarte multe domenii, iar România a făcut progrese uimitoare", a declarat doamnă Millard la o întâlnire cu jurnaliștii care a avut loc la sediul Ambasadei SUA din București.