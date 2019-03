Ambasadorul Canadei în România, după întorsătura din cazul Kovesi: "Sunt tulburat"

Reacția ambasadorului Canadei

Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a postat un scurt mesaj pe Twitter după decizia de joi seara din dosarul Kovesi de la Secția specială pentru investigarea magistraților.

Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Bulgaria şi Republica Moldova, a reacționat după punerea Laurei Codruţa Kovesi sub control judiciar. Diplomativul se declară "tulburat" de această veste.

"Sunt tulburat de ştirile din această seară că Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar de autorităţile române, i s-a interzis să părăsească ţara şi să vorbească cu presa", a scris ambasadorul pe Twitter.

"I am troubled by reports this evening that Laura Kovesi has been placed under "judicial control" by Romanian authorities, prohibited from leaving the country, and banned from speaking to the media."

Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub control judiciar și are interdicție să părăsească țara, potrivit surselor Realitatea TV. Totul după o audiere record, de 6 ore jumătate, la Secția Specială pentru Investigarea Magistraților.

Kovesi a fost citată în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa.

La ieșire, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție a declarat că este vorba de " de o măsură de a i se închide gura".

Fostului procuror-şef DNA i-au fost deschise două dosare de către procurorii acestei structuri.