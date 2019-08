Altex - Ofertele cu cel mai mic pret din Romania

Altex are ofertele cu cel mai bun raport calitate/pret, conform unor studii publicate chiar pe site-ul magazinului.

Altex a dat startui unei noi promotii in aceasta perioada. Puteti consulta preturile cu reduceriAICI.

Promotia va tine pana la jumatatea lunii februarie si vine cu reduceri impresionante de pretul la multe produse de pe rafturile Altex. Poti prinde si tu cele mai tari oferte de la Altex daca esti informat in timp util.

Tocmai de asta facem o trecere in revista a principalelor categorii de produse vizate de reducerile Altex:

Altex – Categorii ignorate de clienti, dar cu reduceri mai mari

Exista si la Altex o serie de categorii de produse care nu sunt atat de populare in randul clientilor, dar care tocmai din acest motiv inregistreaza reduceri mai mari in cadrul promotiilor. Gasiti la Altex o multime de preturi bune daca aruncati o privire mai atenta peste anumite categorii.

Electrocasnice mici – Lumea in general se uita la promotie cand sunt telefoane mobile, laptopuri sau televizoare, insa electrocasnicele mici inregistreaza adevaratele reduceri mari procentuale. Va puteti convinge privind la preturile de AICI.

Beauty – Desi a crescut vertiginos, piata online a produselor de beauty inca nu este atat de populara in randul doamnelor si domnisoarelor care prefera sa mearga in magazin sa cumpere aceste lucruri. Exista o multime de oferte foarte avantajoase online pe care le gasiti AICI.

Electrocasnice mari – Este categoria la care Altex reuseste de cele mai multe ori sa isi invinga concurenta intr-un mod brutal: avand cele mai bune reduceri. Trebuie sa vedeti preturile ASTEA.

Casa si gradina – A venit deja vremea calda de cateva zile si trebuie sa fim pregatiti cu toate uneltele de care avem nevoie pentru a face curatenie in gradina. Iata cu ce va sta Altex la dispozitie AICI.

Auto – Dupa ce se ia zapada si temperaturile depasesc 7 grade este ideal sa schimbati din nou cauciucurile. Daca cele vechi sunt deja prea uzate, aveti niste preturi foarte bune AICI.

Altex – Principalele categorii

Iata ca ultima luna de iarna vine cu reduceri mari la Altex pentru principalele categorii de produse, dar si cele mai populare produse cautate de clienti. Am aruncat si noi o privire peste ofertele Altex si iata ce ne-a atras atentia:

TV, Audio, Video si Foto – Prima si cea mai puternica dintre categorii este cea a televizoarelor, sistemelor audio si video dar si foto. Toate au reduceri impresionante si sunt listate AICI.

Laptop, Desktop si IT – La categoria de tehnologie gasiti reduceri atat pentru produsele mari cum sunt laptopurile si desktopurile, dar si alte produse de care aveti nevoie, periferice, accesorii si multe altele. Aruncati o privire AICI.

Telefoane si tablete – E o perioada foarte buna pentru achizitia de tablete si telefoane mobile pentru ca preturile sunt in scadere, nu mai exista o cerere atat de mare cum a fost in perioada de Craciun. Gasiti multe reduceri AICI.

Console, jocuri si jucarii – O alta categorie interesanta dar nu atat de populara este cea a consolelor, jocurilor si jucariilor pentru cei mici dar si mai mari. Important e ca reducerile sunt consistente si pot fi vazute AICI.

Altex Romania ramane in continuare numarul 1 in preferintele romanilor, din punctul de vedere al raportului calitate-pret, potrivit sondajului Best Buy Award 2019/2020 fiind declarata cea mai buna companie de pe piata locala pe segmentul electronice pentru casa si bucatarie, in ceea ce priveste raportul calitate-pret. De asemenea, Altex a primit distinctia Best Buy Award 2019/2020 si pentru cel mai bun lant de magazine retail de echipament high-tech si electronice din tara, din perspectiva preturilor si a serviciilor oferite. Este cel de-al saptelea an consecutiv in care ne plasam pe primul loc in topul preferintelor clientilor romani.

Cele doua certificari Best Buy Award 2019/2020 primite sustin sloganul nostru - „Cel mai mic pret din Romania”, precum si promisiunea de a oferi de „2 X diferenta”, daca gasesti in alta parte mai ieftin”. Indiferent daca vor sa cumpere electrocasnice mari sau electrocasnice mici, laptopuri, telefoane, aspiratoare, produse pentru bebelusi, televizoare, calculatoare pentru gaming, jocuri PC, biciclete electrice, masini second hand, produse cosmetice, parfumuri, trolere si alte produse, clientii nostri au tot timpul garantia unor produse de calitate, la preturi avantajoase.

Certificarile Best Buy Award 2019/2020 au fost acordate ca urmare a raspunsurilor oferite de cei 1.200 de romani participanti. Respondentii la sondajul Best Buy Award 2019/2020, realizat de organizatia internationala ICERTIAS, cu sediul in Elvetia, au fost intrebati care este cel mai bun lant de magazine retail de echipament high-tech si electronice din tara, in functie de raportul calitate-pret, iar cei mai multi dintre ei au mentionat Altex. Totodata, cei mai multi dintre respondenti au spus si ca Altex este cea mai buna companie de electronice pentru casa si bucatarie, din perspectiva raportului calitate-pret. Participantii la sondaj au primit intrebari deschise cu privire la produsele si serviciile despre care sunt de parere ca au cel mai bun raport calitate-pret.

Ne mandrim cu medaliile Best Buy Award pe fiecare pagina a website-ului nostru. Certificarile Best Buy Award sunt vizibile in partea de jos a fiecarei pagini, sub forma unor medalii de culoare albastra. Medaliile Best Buy Award inseamna ca mai multi cumparatori au confirmat ca produsele noastre ofera cea mai buna valoare pentru pretul platit. In plus, ele ii ajuta si pe alti viitori clienti sa gaseasca produsele noastre cu cel mai bun raport calitate-pret. Ii indemnam pe clienti nostri ca ori de cate ori vor sa cumpere ceva de la Altex sa caute medalia Best Buy Award si sa incerce produsele si serviciile pe care le-au recunoscut ca fiind cele mai bune raportat la calitate si pret.

Sondajul Best Buy Award 2019/2020 a fost realizat pe un esantion de 1.200 de utilizatori romani de internet mai mari de 15 ani, prin metoda Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness (CAWI - DEEPMA). Misiunea studiului ICERTIAS Best Buy Award este de a cunoaste experientele utilizatorului si perceptiile referitoare la produsele si serviciile despre care consumatorul considera ca ofera cel mai bun raport pret-calitate (asa numitul „best buy“).

Studiul ICERTIAS Best Buy Award se desfasoara in conformitate cu prevederile Codexului International pentru Implementarea Studiilor de Piata si Sociale, adoptat de Camera Internationala de Comert (ICC) si de Asociatia mondiala pentru sondaje de piata, speciale si de opinie (ESOMAR).