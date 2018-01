Alimentul la care ar trebui să renunţi definitiv. Medicii trag un semnal de alarmă: E otravă!

Cancerul este o boală care afectează, la nivel mondial, milioane de oameni, fapt pentru care un medic oncolog atrage atenţia că un aliment ar trebui să dispară definitiv din dieta noastră, întrucât este otravă.

Este vorba despre carnea procesată, care după părerea medicului Cătălin Costovici, este extrem de nocivă pentru sănătate.

”Carnea procesată trebuie să dispară din alimentaţia oricăruia dintre noi: salamurile, cârnaţii, crenvurştii, parizerul, mezelurile cu carnea mărunţită.

Este cea mai nenorocită, e otravă, pentru că procesarea în sine înseamnă şi nişte stabilizatori, coloranţi, celebrele E-uri.

Iar efectul lor e cumulativ in timp si, in zeci de ani, aceste efecte, sunt otrava pe paine”, a atras atentia medicul Costovici. Mai mult de atat, el sustine ca aparitia cancerelor este intamplatoare, urmarea hazardului,

iar numarul bolnavilor este in continua crestere:”Vorbim totusi de peste 150.000 de cancere in prezent, ceea ce este foarte mult. Incidenta cancerului este intr-o crestere exploziva. Toata nebunia in care traim, dupa ‘89 incoace, se repercuta si in incidenta cancerului. A tuturor cancerelor si la orice varsta, din pacate.”, a mai spus el.

Ce inseamna de fapt carne procesata?

Daca aveti dubii cu privire la ce inseamna o carne procesata, trebuie sa retineti ca orice in afara de o carne macra sau tocata de dumneavoastra intra cel mai probabil in categoria de carne procesata. Carnea este procesata prin mai multe procedee, care includ afumarea, conservarea si adaugarea de substante chimice.

Produsele procesate din carne sunt numeroase, cele mai populare fiind sunca, salamul, pastrama, carnea de burgeri cumparata, carnatii, crenvurstii si alte tipuri de mezeluri.

Cea mai mare problema cu carnea procesata este ca producatorii folosesc nitrati pe post de conservanti, iar acestia sunt convertiti in urma prepararii termice in nitrozamine, substante puternic cancerigene.

Aportul zilnic de carne

Cantitatea de carne pe care trebuie sa o mancam zilnic difera de la o persoana la alta, in functie de greutate, varsta, efortul fizic depus.

Sunt oameni care nu au nevoie de carne in alimentatie si altii care nu pot trai fara, primii asigurandu-si necesarul de proteine, fier si vitamina B12 din lactate, oua si proteine vegetale.

Optati pentru minim o masa pe zi si minim o zi pe saptamana care sa nu contina proteina animala, in special carne.

Regulile nutritiei ne spun ca portia de carne pe care o persoana adulta ar trebui sa o consume in cadrul unei mese trebuie sa fie de dimensiunea palmei.

Mai important insa este modul cum preparam carnea, de unde o cumparam – de preferat, din surse locale, de incredere, de la animale crescute fara hormoni si antibiotice, care au fost hranite cu iarba.

