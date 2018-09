Afacerea SECRETĂ a familiei Dragnea. Marele pariu a fost pus

Valentin Dragnea este patron la Turris Oltul, în Liga a 3-a, iar planurile acestuia sunt extrem de ambițioase. Formația din Turnul Măgurele are obiectiv promovarea în liga secundă, în vară, dar visul fiului șefului PSD e să se lupte în prima divizie, pentru titlu.

Dacă Liviu Dragnea a devenit celebru în politică, fiul său, Valentin, are alte ambiții. Pasionat de fotbal, acesta a preluat o echipă modestă, Turris Oltul, dar are ambiții mari.



Conducător modern, lui Dragnea Jr nu îi place să se implice la echipă, înțelegând că nu are cum să se priceapă mai bine decât specialiștii. A format un grup unit, atât la nivel administrativ, cât și în privința nucleului de jucători și speră ca în câțiva ani să își ducă echipa pe prima scenă a fotbalului românesc.



"Nu există nicio presiune din partea lui Valentin Dragnea. El susține financiar echipa și vine la meciuri ca simplu spectator. Avem condiții bune de pregătire, iar noi trebuie să ne facem treaba pe teren. Din ce am observat, este un tip educat care a înțeles că în fotbal trebuie să lase profesioniștii să se ocupe de bunul mers al echipei. Nici vorba să copieze modelul lui Gigi Becali", a dezvăluit atacantul Marian Constantinescu pentru Monitorul Expres.