Acest aliment considerat sănătos îți poate face mai mult rău decât bine

Laptele nu este un aliment sănătos pentru toată lumea, avertizează medicii. Multe persoane nu pot digera corespunzător laptele sau produsele lactate, arată unele studii. Există și alte riscuri ale consumului de lapte. De asemenea, în unele cazuri, acest aliment poate favoriza dezvoltarea cancerului.

De aceea, unii medici recomandă reducerea cantității de lapte consumate sau înlocuirea sa cu lapte de soia, de migdale, sau de cocos.

Intoleranta la lactoza este o problema cu care se confrunta din ce in ce mai multe persoane. Desi nu exista in prezent un tratament curativ, aceasta afectiune poate fi tinuta sub control printr-un stil de viata responsabil. Cum se manifesta, cum poate fi diagnosticata si cum putem ameliora simptomele intolerantei la lactoza vom afla in cadrul articolului urmator.

Ce este intoleranta la lactoza

Reprezinta inabilitatea organismului de a digera lactoza, un tip de zahar care se gaseste in lapte si, in cantitate mai mica, in produsele lactate derivate. Nu este o boala in sine, ci de obicei o caracteristica determinata genetic. Persoanele care prezinta aceasta afectiune prezinta nivele insuficiente de lactaza, o enzima care catalizeaza procesul de hidroliza al lactozei in glucoza si galactoza in sistemul digestiv (enzimele sunt proteine care determina reactii chimice in corp), conform qbebe.ro.

Intoleranta la lactoza este clasificata in functie de cauze in 4 categorii:

- Intoleranta primara care este ereditara si afecteaza doar adultii fiind cauzata de absenta unei alele (una din multiplele forme pe care le poate avea o gena), reprezentand si cea mai comuna cauza a intolerantei la lactoza din lume

- Intoleranta secundara care este dobandita prin afectarea unei portiuni din intestinul subtire, de obicei in perioada copilariei (cauzata de gastroenterita, diaree, chimioterapie, paraziti intestinali sau alti factori de mediu)

- Intoleranta congenitala este mai rara fiind cauzata de o disfunctionalitate genetica care previne aparitia lactazei inca de la nastere. Copiii afectati nu pot digera laptele matern si de aceea poate reprezenta o problema

- Intoleranta familiala in cazul careia productia de lactaza este adecvata, dar nu functioneaza cum ar trebui (nu are loc procesul de descompunere chimica si nu este absorbita in sange). Aceasta intoleranta este de asemenea dobandita ereditar.

Care sunt simptomele intolerantei la lactoza

Persoanele intolerante pot resimti un disconfort in decurs de 30 de minute pana la 2 ore dupa consumul de lapte si produse lactate. Simptomele variaza de la o persoana la alta, de la moderate pana la severe, in functie de cantitatea de lactoza consumata si de tolerabilitatea personala (unele persoane pot tolera un pahar de lapte fara a prezenta niciun simptom, pe cand altele nu). Simptomele cel mai des intalnite presupun: durere abdominala, balonare, gaze, diaree, meterorism abdominal (sunete ciudate in stomac), greata si chiar varsaturi.