Această plantă face minuni pentru bolnavii de inimă. Se găseşte pe toate drumurile în România

Denumită ştiinţific Leonurus cardiacă, plantă talpa gâştii are, atunci când este administrată sub formă de extract, chiar în doze mici, un efect hipotensor mai puternic decât multe medicamente de sinteză. Extractul de talpa gâştii are o acţiune vasodila­ta­toare, scade reactivitatea la stres şi inhibă enzimele care produc creşterea tensiunii arteriale.