A văzut bănuții pe cruce, în cimitir. Credea că i-a uitat cineva. Când a aflat ce înseamnă a plâns

Un bărbat care a observat pe o piatră funerară niște bănuți lăsați de necunoscuți a explicat prietenilor săi care este semnificația gestului.

Unii lasă flori la mormânt, alții citesc o poezie. Ați văzut vreodată niște monede lăsate pe piatra funerară?

Este un obicei întâlnit în SUA printre militari. Un bărbat a relatat e Facebook semnificația gestului.

"Am observat o monedă de un sfert de dolar pe o piatră funerară a unui militar decedat. Apoi, am văzut și o monedă de cinci cenți. Am fost foarte impresionat de acest lucru și am fotografiat monedele, înainte de a căuta pe Google ce înseamnă.

Am aflat că moneda de cinci cenți este lăsată de oamenii care s-au aflat la instrucție alături de militarul decedat. Moneda de un sfert de dolar este și mai importantă. Cel care o lasă pe piatra funerară era alături de militar în momentul în care acesta a fost ucis", a explicat bărbatul.