30 de ani de la ultimul discurs al lui Ceaușescu de Revelion. Ce NU s-a văzut la TV

Pe 31 decembrie 1988, TVR a difuzat ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, rostit cu ocazia Anului Nou. Fostul șef de stat avea să fie executat, un an mai târziu, la Târgoviște

Într-o Românie saturată de fostul dictator, în care lumea tremura de frig în case, iar programul televiziunii ajunsese la doar câteva ore pe zi, majoritatea dedicate fostului șef de stat, ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu avea să conțină, practic, idei similare cu cele ale anilor trecuți: realizările pe drumul socialismului și urări de bine.

Cum arăta o parte a discursului din 1988: "Dragi tovarasi si pretini, cetateni ai Republicii Socialiste Romania. Incheiem anul 1988 cu importante realizari in dezvoltarea fortelor de productie si ridicarea gradului general de civilizatie al patriei noastre socialiste. [...] Pe baza tezelor din aprilie, cu privire la probleme fundamentale si stadiul actual al constructiei socialiste in patria noastra, a evidentiat cu putere marile realizari obtinute de poporul roman in constructia socialismului, spre visul de aur al omenirii, pana in anul 2000 [...]".

TVR a păstrat în arhive nu doar mesajul de Anul Nou rostit de Nicolae Ceaușescu în 1988, ci și "duble" de la filmări, pe care le-a făcut publice la mulți ani după moartea fostului dictator.

În secvențe, se observă cum Nicolae Ceaușescu s-a oprit, la un moment dat, din discurs, fiind deranjat de lumina reflectoarelor. După ce și-a exprimat nemulțumirea, în studioul TVR s-a redus instantaneu intensitatea luminoasă.

