10 ani de Cosmopolis și peste 6.700 de rezidenți mulțumiți, "Acasă" (P)

Complexul Cosmopolis

Cosmopolis împlinește 10 ani de când se află pe piața de real-estate din România, 10 ani de când complexul rezidențial este acasă pentru peste 6.700 de locuitori. “Mini-orașul de lângă oraș” și-a început activitatea în 2007, iar în anul 2009, atunci când primele locuințe au fost livrate, număra puțin peste 700 de persoane ce și-au dorit un loc care să însemne mai mult decât o simplă locuință.

Cosmopolis, primul ansamblu rezidențial dezvoltat în zona de Nord a Bucureștiului, și-a propus să devină mai mult decât un complex rezidențial, iar după un deceniu reușește să se impună pe piață imobiliară și devine astfel exponentul unui lifestyle, ce oferă o experință occidentală. Alături de cele 2.840 de unități construite și vândute, acesta pune la dispoziție două grădinițe, o școală primară, două parcuri, o plajă privată pe malul lacului din apropierea ansamblului, un ponton, beach bar, 24 de piscine exterioare, terenuri de baschet, fotbal și tenis, mai multe locuri de joacă pentru copii și o sală de fitness. Pentru o experiență completă, complexul rezidențial Cosmopolis include un strip mall cu mai multe magazine, un supermarket, farmacie, restaurante, cafenele, cofetării, fast-food, brutărie, curățătorie, petshop și clinică veterinară, salon de înfrumusețare, dar și ATM.

„Am găsit liniște și curățenie în Cosmopolis, am simțit că rezonez cu atmosfera și cu oamenii care au ales să locuiască aici. Pentru că fac parte din generația tânără, care și-a întemeiat o familie, am căutat un spațiu care să implice natura și în același timp să nu simt că sunt izolată, așa că am fost fericită să văd că am la dispoziție, în vecinătatea locuinței, magazine, restaurante, parcuri și locuri de joacă, fără să fie nevoie să mă deplasez până în centrul Bucureștiului pentru asta. De asemenea, mi-a plăcut sentimentul de siguranță și confort. Îmi pot lăsa liniștită bicicleta în fața casei, iar copiii se pot juca singuri în parc, în timp ce noi stăm fără griji. La birou mă deplasez cu transportul asigurat din jumătate în jumătate de oră, iar prietenii ajung la noi tot așa.”, a declarat Alexandra Crețu, care locuiește de 10 ani în Cosmopolis.

De-a lungul anilor, complexul Cosmopolis emblematic pentru design-ul său cu acoperișuri turcoaz, a ajuns în stadiul de a oferi condiții și servicii asemănătoare celor dintr-un oraș european.

Business-ul a avut un start exploziv, cu 366 de unități locative vândute în primii trei ani. Investițiile în cadrul complexului rezidențial Cosmopolis nu s-au oprit nici în perioada de recesiune, găsindu-se resursele financiare cu mari sacrificii din partea dezvoltatorului. Acum ele se ridică la aproximativ 280 de milioane de euro, buget alocat construcției de locuințe, infrastructurii, spațiilor comerciale și a spațiilor verzi.

Ca și în primii 10 ani, planurile care vor fi implementate pentru Cosmopolis sunt de impact, și se mizează atât pe design-ul urban integrat, oferind la pachet o gamă largă de apartamente noi și vile inteligent compartimentate, spații confortabile și sigure, cât și pe experiențe plăcute, dedicate rezidenților. Planurile de viitor includ construcția a cel puțin 7.000 de locuințe noi, precum și dezvoltarea continuă a infrastructurii și a facilităților oferite.

De-a lungul anilor, o constantă pentru Cosmopolis a fost viziunea pentru dezvoltare, un vis devenit realitate și implementat de Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land Residential Development, dezvoltatorul proiectului.

Ahmet Buyukhanli a dezvoltat acest business, având ca insight pasiunea din copilărie, într-un domeniu cu care s-a familiarizat încă de la vârsta de 13 ani. Dl. Buyukhanli îşi aminteşte cum, în copilărie, vizita întotdeauna birourile afacerii de familie sau chiar şantierele din Ankara şi, ulterior, Istanbul, unde mergea cu bicicleta. „Petreceam mult timp acolo şi chiar munceam în șantier dacă era necesar. Mi-am dorit să dezvolt un proiect pe termen lung pentru oameni și sunt bucuros că acum după 10 ani de Cosmopolis mi-am respectat promisiunea și în continuare o voi respecta. Suntem aici pe termen lung și ne asumăm rolul de dezvoltator imobiliar responsabil. Faptul că provin dintr-o familie de ingineri constructori, eu urmând aceeași cale m-a ajutat mult să îmi realizez visul. Vacanța la schi în România a fost de bun augur. Mi-a plăcut atât de mult, încât acum după mai bine un deceniu pot spune că sunt acasă.”

Cosmopolis depășește astfel stadiul de business și devine un vis transformat în realitate, nu doar pentru dezvoltatorul acestuia, ci și pentru cei peste 6.700 de rezidenți care au ales o locație occidentală în detrimentul capitalei aglomerate.

Pentru complexitatea și mixul de facilități oferite, dar și pentru investiție și design, Cosmopolis a fost premiat în 2014, 2015 și 2016 în mai multe rânduri de către publicații și instituții de profil, naționale și internaționale.

