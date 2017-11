Ziua cu cele mai mari vânzări din an. "Minutul de aur" din Black Friday a fost la ora 7 și 3 minute

Azi este ziua din an în care românii fac cele mai multe cumpărături. A început nebunia de Black Friday, cu toate că adevăratul "Black Friday", cel american de la care ne-am inspirat și noi, este în ultima zi de vineri din luna noiembrie, deci peste o săptămână.

După marțea neagră a Justiției și miercurea neagră a taxelor și impozitelor, românii au parte în sfârșit de două "zile neagre" cu aspect pozitiv: marele show al reducerilor de Black Friday, importat de la americani.

Sărbătoarea reducerilor de "Black Friday 2017" începe în România încă de vineri 17 noiembrie 2017, deși, conform tradiției americane, Black Friday cade în ultima vineri a lunii noiembrie, adică pe 24 noiembrie 2017. Trecutul ne spune că e foarte posibil să avem două perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri de la sfârșitul lunii noiembrie 2017.

Vineri, 17 noiembrie, încă de la miezul nopții, a început nebunia cumpărăturilor de Black Friday. Sunt cele mai aşteptate reduceri din toată perioada anului, iar românii s-au pregătit din timp pentru asta. Mai ales că sunt o mulţime de produse, pe care acum le găsim la un preţ de chilipir.

Până la ora 7,30 dimineața, s-au înregistrat peste 12.500 de tranzacții, iar valoarea acestora depășește 13 milioane de lei. Minutul de aur, când au fost înregistrate cele mai multe tranzacții în acelasi timp, 922, s-a inregistrat la ora 7 și 3 minute, informează corespondentul Realitatea TV aflat într-unul dintre centrele de monitorizare al cumpărăturilor online.

Cea mai mare tranzacție din această dimineață a fost de 27.000 lei, iar valoarea bonului mediu este de 1.041 lei.

Marile magazine se așteaptă la vânzări cu 50% mai mari decât anul trecut. Motivul? Explozia consumului din 2017, pe fondul stimulării venite de la Executiv. S-ar atinge astfel un record al veniturilor încasate de comercianți în perioada de Black Friday, mai ales că și anul acesta sunt două weekenduri de reduceri. Șefii eMag se așteaptă la comenzi de 350 mil. lei, față de 300 mil. lei anul trecut, și la vânzarea a 1,3 milioane de produse.

În febra campaniilor promoţionale de Black Friday, eveniment organizat pe plan local începând cu 2011, au intrat şi unii dintre cei mai mari jucători din economie (Carrefour, Orange, Vodafone, Telekom, Digi), care în­cear­că să profite de contextul favorabil consu­mului, care le-ar putea aduce încasări apro­piate de cele din decembrie, care se situează în mod tradiţional la un nivel record.

Vânzările ar putea ajunge uşor la 920 mil. lei (200 mil. euro) doar în ziua de vineri, în condiţiile în care, conform unei cercetări de piaţă realizate de compania Kantar Millward Brown România, 79% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani au auzit despre Black Friday şi 45% vor să achizi­ţioneze ceva.

Doar cel mai mare magazin online local mizează pe vânzări de 350 mil. lei pe durata zilei de vineri. „Ne aşteptăm la comenzi de 350 mil. lei. Anul trecut am avut comenzi de 300 mil. lei. Ne-am aşteptat la mai puţin şi am fost surprinşi de amploarea evenimentului. Ne aşteptăm la 1,3 milioane de produse vândute", a declarat Iulian Stanciu, CEO al grupului eMAG, care administrează cel mai mare magazin online local.

Aproape toţi retailerii din România au pregătit de Black Friday reduceri importante, care pot ajunge chiar şi la 90%, pentru milioane de produse, de la automobile şi telefoane mobile la aspiratoare şi frigidere, de la cărţi, la articole vestimentare şi produse cosmetice, conform estimărilor specialiştilor, nivelul vânzărilor din acest an putând depăşi pragul de 170 de milioane de euro.

acă în SUA, de unde a fost "împrumutat", Black Friday are loc după Ziua Recunoştinţei, adică în ultima zi de vineri a lunii noiembrie, în varianta românească, începută timid în 2011, reducerile au ajuns să nu mai aibă loc doar vinerea, să se întindă pe mai multe zile, ba mai mult, orice campanie de reduceri de peste an se numeşte generic Black Friday, iar anul acesta evenimentul are loc cu o săptămână înaintea celui din Statele Unite..

Datele unui studiu recent arată că aproape trei sferturi (71%) dintre românii din mediul urban vor să cumpere produse de Black Friday în acest an, iar 44% dintre ei au în plan să plătească online achiziţiile făcute.

În ceea ce priveşte banii pe care i-au pregătit pentru cumpărături, 29% au între 200 şi 500 de lei, 25% între 500 şi 1.000 de lei, 13% între 1.000 şi 1.500 de lei, iar 9% între 1.500 şi 3.000 de lei.

Consiliul Concurenţei a avertizat că reducerile de Black Friday vor fi monitorizate pentru a verifica dacă ofertele sunt reale, potrivit news.ro, iar imediat după Black Friday, Consiliul va face public un raport cu privire la comerţul electronic.