Județul Alba se confruntă cu o serie îngrijorătoare de incendii, două cabane fiind cuprinse de flăcări în mai puțin de 24 de ore.

Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă după-amiază în comuna Vințu de Jos, în zona Dealul Fierului. Focul s-a manifestat violent pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, mistuind întreaga construcție. Pentru lichidarea flăcărilor au intervenit de urgență pompierii din cadrul ISU Alba cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, sprijiniți de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență local. Din fericire, în acest caz nu au fost raportate victime.

Intervenția vine la scurt timp după un alt incendiu grav, petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă în satul Runcuri, comuna Bistra. Acolo, flăcările au izbucnit la o cabană situată într-o zonă izolată și extrem de greu accesibilă. Spre deosebire de incidentul din Vințu de Jos, acesta s-a soldat cu rănirea a doi bărbați, în vârstă de 35 și 37 de ani. Aceștia au suferit arsuri minore și au fost transportați de urgență la spitalul din Câmpeni pentru îngrijiri medicale.