Mesaje de Ziua Copilului. Ce SMS-uri poți să trimiți pentru copiii prietenilor sau rudelor

Ziua Copilului este sărbătorită în România pe data de 1 iunie, ca și în alte aproximativ 50 de țări. Peste alte 100 de țări celebrează o zi a Copilului la date diferite, cele mai multe pe 20 noiembrie.

Ziua Copilului 2019. Nimeni nu știe exact de cât timp se sărbătorește Ziua Copilului pe data de 1 iunie, în România. Se știe, însă, că pentru prima dată 1 iunie a devenit Ziua Copilului în anul 1925, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, la Geneva. Atunci mai multe țări au adoptat conceptul.

La mulţi ani de Ziua Copilului! Să nu-ţi pierzi niciodată puritatea din suflet!

Viaţa să-ţi aducă numai bucurii, iar norocul să-ţi fie prieten nedespărţit. La mulţi ani!

Păstrează pentru totdeauna în suflet copilul din tine şi nu va fi niciodată prea târziu să te bucuri de o copilărie fericită. La mulţi ani!

Să ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingaş şi viaţa fără griji asemenea unui copil. La mulţi ani!

Nu uita să te joci mereu, căci cea mai mare bucurie a unui copil este joaca. Aminteşte-le şi celor din jur de asta! La mulţi ani!

Nu te grăbi să creşti! La mulţi ani! La mulţi ani copilului din tine.

Păstrează mereu copilăria în suflet şi viaţa ta va fi mult mai frumoasă. La mulţi ani, dragul/draga mea!

Dragul/draga mea, să te bucuri de toate minunile acestei luni şi viaţa să-ţi fie mereu veselă ca acum. La mulţi ani!

Să creşti mare, sănătos şi fericit alături de părinţii tăi, care te iubesc foarte mult!

Ziua în care ai intrat în viaţa noastră a fost cea mai frumoasă! Te îmbrăţişăm cu mult drag! Toate visele să ţi se îndeplinească!

Ziua Copilului 2019. La mulţi ani, copil frumos şi bun! Să ai o viaţă plină de bucurii, norocul să te însoţească şi toate visele să ţi se îndeplinească!

Trăieşte-ţi copilăria! Nu rata aceste momente fericite, care nu se mai întorc! La mulţi ani, fiule/fata mea!

Păstrează-ţi mereu zâmbetul cald, sufletul pur şi lumina în priviri cun erau în prima zi în care m-ai văzut. La mulţi ani, copil frumos! Mama te iubeşte.

La mulţi ani, copile! Este 1 Iunie! Este ziua ta! Să creşti cu zâmbetul pe buze şi viaţa să-ţi fie asemeni unui cer senin.

La mulţi ani! Să ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit eu în ziua în care te-am adus pe lume.

1 Iunie va fi mereu ziua ta. Eu ţi-am dat viaţă, dar tu mi-ai dăruit mult mai mult. Deşi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La mulţi ani şi te iubesc mult!

Ziua Copilului 2019. Alte mesaje

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.