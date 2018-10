Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Ce se întâmplă, de fapt, cu organismul nostru?

Zaharul hraneste celulele canceroase

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Zahărul este cel care răspândeşte cancerul în corp şi noi îl consumăm într-o cantitate exagerată!

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Potrivit raportului Agenţiei Internaţionale de Cercetare a Cancerului - GLOBOCAN, cancerul de plămâni este cel mai frecvent tip de cancer înregistrat în ţara noastră, urmat de cel colorectal, de sân, de prostată şi de col uterin.

Numeroase cercetări scot la iveală faptul că stilul de viaţă are un impact mai puternic asupra dezvoltării celulelor canceroase decât moştenirea genetică, după cum se arată într-un studiu publicat recent în New York Times. Chiar şi atunci când o persoană are antecedente de anumite tipuri de cancer în familie, stilul dezechilibrat de viaţă este cel care va activa anumite gene care vor permite dezvoltarea tumorilor canceroase, după cum susţin specialiştii.

Cancerul este rezultatul unui stil de viaţă greşit

Cea mai mare parte a cazurilor de cancer ar putea fi evitate, se arată într-un studiu asupra cauzelor acestei boli, publicat în revista Nature. Factorii de mediu și stilul de viață al pacienților constituie principala origine a maladiei, printre celelalte cauze numărându-se toxinele, expunerea la razele solare și obiceiurile alimentare. Mult în urma acestor elemente se află factorii pur genetici. Astfel că, de majoritatea cazurilor de cancer se face vinovat un stil de viață greșit. Regimurile alimentare, expunerea la razele ultraviolete, fumatul și bolile joacă un rol mult mai important decât moștenirea genetică atât de des invocată. Cercetătorii au mers chiar mai departe şi susţin că, prin eliminarea acestor factori "declanșatori" ai cancerului, s-ar putea evita până la 90% din cazurile de cancer.

Dacă până acum ai crezut că moştenirea genetică este unul dintre factorii de risc cu impact major asupra dezvoltării cancerului, acum trebuie să ştii că specialiştii consideră că modul în care ne alimentăm este mult mai important şi ne poate schimba viaţa. Cancerul nu apare din senin, ci este rezultatul unui proces care se desfăşoară în ani de zile, iar aceste celule sunt alimentate constant, favorizând înmulţirea şi dezvoltarea lor în corp.

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Cel mai blamat ingredient

Cel mai blamat ingredient din alimentaţia noastră zilnică şi care hrăneşte constant celulele canceroase este zahărul. Consumul de zahăr a crescut exagerat de mult pe cap de locuitor, iar zahărul favorizează dezvoltarea tumorilor şi răspândeşte cancerul în corp. Iar dacă în privinţa altor alimente avem păreri şi studii contradictorii, nimeni nu contestă efectul devastator pe care îl are zahărul asupra organismului nostru.

Dacă în 1830 o persoană consuma în medie 5 kilograme de zahăr pe an, în prezent s-a ajuns chiar şi la 33 de kilograme de persoană pe parcursul unui an.

Specia umană este programată să consume glucide (dulciuri) naturale, în care zahărul este în procent de 3-5% (fructe). Deodată însă, a început să consume zaharoză pură, scoasă din contextul celorlalte glucide, în procent de 100%", explică prof. dr. Pavel Chirilă, medic primar boli interne, în cartea sa "Nu hrăni cancerul!".

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Studii

Un consum excesiv de zahăr intoxică celulele şi favorizează formarea tumorilor canceroase. "Această intoxicare a celulei conduce la o mai mare cantitate de insulină secretată şi la o cantitate mai mare de acid lactic, atât în celulă, cât şi în jurul ei - factori importanţi de creştere tumorală", explică prof. dr. Pavel Chirilă.

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! Un studiu apărut în The New York Times arată clar că un consum ridicat de sucuri carbogazoase creşte riscul de cancer endometrial, în special în cazul femeilor care au trecut de menopauză.

O altă cercetare care a apărut în publicaţia Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention arată că zahărul creşte riscul de cancer endometrial, însă consumul ridicat de sucuri carbogazoase are un impact şi mai devastator, dublând chiar acest risc. Astfel că persoanele care consumă cu regularitate sucuri carbogazoase au un risc mult mai mare de a dezvolta cancer în comparaţie cu cele care nu au în meniu aceste băuturi.

Potrivit publicaţiei Natural News, zahărul menţine un mediu acid în corp, favorizează apariţia inflamaţiilor şi hrăneşte celulele canceroase.

Zahărul hrăneşte celulele canceroase! "Atunci când mâncăm alimente pe bază de zahăr sau făină albă - alimente cu o valoare glicemică foarte ridicată - nivelul de glucoză din sânge se măreşte cu rapiditate. Imediat, corpul eliberează o doză de insulină pentru a da posibilitate glucozei să intre în celule. Secreţia de insulină este însoţită de eliberarea unor altor molecule numite IGF, al căror rol este de a stimula dezvoltarea celulelor. Pe scurt, zahărul hrăneşte ţesuturile şi le face să se dezvolte mai rapid. (...) În prezent, cunoaştem faptul că aceste creşteri ale nivelului de insulină şi IGF stimulează, în mod direct, nu numai dezvoltarea celulelor canceroase, ci şi capacitatea lor de a invada ţesuturile învecinate", explică dr. David Servan-Schreiber în cartea sa "Anticancer".

Prin urmare, un lucru pe care îl putem face pentru sănătatea noastră este acela de a limita consumul de zahăr rafinat care a crescut foarte mult în ultimii ani.

Sursa: eva.ro