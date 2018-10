Viorica Dăncilă, discurs halucinant în Parlamentul European: "Nu am venit să dau socoteală!"

Dăncilă participă, miercuri, la dezbaterea din PE privind respectarea statului de drept în România

Premierul Viorica Dăncilă participă, miercuri, în Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din România, într-o sesiune plenară care va avea loc la Strasbourg. Premierul a spus, în discursul său, că nu a venit să dea socoteală în Parlamentul European, şi a mai punctat: "Nu interziceți României ceea ce este permis în alte state. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali". Realitatea.net va reda live-text, dezbaterile din plen.

În Parlamentul European, de la ora 10. 00, va fi dezbătută situația statului de drept din România, dar se va discuta și despre intervenția violentă a jandarmilor la protestul din 10 august. Dezbaterea despre respectarea statului de drept din România, la care participă premierul Viorica Dăncilă, are loc la iniţiativa grupului verzilor din Parlamentul European.

Realitatea.net va reda live-text, cele mai importante declaraţii de la dezbatere:

Viorica Dancilă a avut un discurs critic la adresa Uniunii Europene, spunând, din start, că nu a venit să dea socoteală: Nu am venit aici să dau socoteala, ci din respect pentru Parlamentul European. (...)Este legitim să ne întrebăm în ce fel i-a apărat MCV pe români în încălcarea drepturilor lor. Nu am văzut nimic despre protocoalele secrete în MCV, despre încălcarea drepturilor cetățenilor, nu se vede cum erau șantajați martorii, cum erau făcute interceptările. Cer oficial să ni se spună cine a furnizat datele și a redactat rapoartele MCV și a omis aceste realități de neconceput în UE”, a spus Dăncilă.

”V-am informat pe toți despre abuzurile din România de acum nu se va mai putea vorbi despre justiția din România fără să se discute și despre aceste lucruri. Puneți-vă aceste întrebări înainte de a ridica piatra. Este acuzată jandarmeria pentru că a intervenit împotriva unor manifestanți violenți. Nu pot accepta ca jandarmeria să fie acuzată.

Trebuie sa facem o justiţie pentru ceteteni, de la cetateni trebuie sa facem o discutie. Daca suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie sa mergem, pentru ca ele au loc pe teritoriul UE. În ultimii ani, 3000 de magistraţi au avut dosare cercetate de DNA(...) Nu am văzut aceeaşi poziţie faţă de mitingul de la Bruxelles. Va cer următoul lucru: nu interziceţi în România ce este permis în celelalte ţări".

Frans Timmermans, prim vicepreşedintele Comisiei Europene a ţinut să avertizeze că România face paşi înapoi, iar Parlamentul României nu dă semne că ţine cont de recomandările care vin de la forurile europene:

"Aş vrea să fac un scurt inventar despre ce se întâmplă în România. Cele trei legi ale Justiţiei. Aceste legi au fost amendante de Parlamentul European. Ce este clar este ca Parlamentul României nu răspunde la comenzile şi recomandările primite. In ce priveste proceduara de evaluare a DNA, as vrea sa spun ca activitatea DNA a fost motivul pentru care recomandarea MCV a fost una pozitiva. Urmărim situatia din Romania cu ingrijorare, am vazut progrese substanţiela în trecut, dar se pot fac Comisia va fi gata sa sustina autorităţile din Romania"

Ska Keller, copreședinta grupului verzilor, a explicat că cele trei motive care au stat la baza solicitării dezbaterii situației din România sunt demiterea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA în ciuda avizului negativ al CSM, modificările aduse Codurilor Penale și violențele din 10 august împotriva protestatarilor pașnici.



Decizia organizării acestei dezbateri a fost luată în unanimitate de Conferinţa Preşedinţilor PE, formată din liderii grupurilor politice şi preşedintele PE. Dăncilă a anunţat, pe 7 septembrie, că are toată deschiderea de a merge şi în Parlamentul European, dacă va fi invitată la dezbaterea pe marginea protestelor din 10 august.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara, într-o emisiune televizată, că premierul Dăncilă va avea la dispoziţie, în dezbaterea despre România din plenul Parlamentului European, cinci minute pentru a expune punctul de vedere al Guvernului.



"Doamna Dăncilă le-a spus liderilor europeni cu care a discutat ceea ce în mare parte va spune din nou şi la Strasbourg, în măsura în care va avea timp. I s-au alocat doar 5 minute, cu răspunsuri la întrebări cu tot. Mă rog, o să lucreze să îşi concentreze ideile principale astfel încât să îţi aperi ţara în cinci minute”, a declarat, duminică seară, la un post TV, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



În a doua şedinţă a plenarei Parlamentului European urma să se adopte o rezoluţie privind România, notează Mediafax.