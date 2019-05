Vica Blochina, despre ultimele clipe ale lui Răzvan Ciobanu: "Era foarte nervos, căuta..."

Vica Blochina povesteste ultimele clipe de viata ale lui Razvan Ciobanu si cum designerul cauta disperat sa faca rost de orice masina ca sa poata pleca la Bucuresti.

Razvan Ciobanu nu stia cu ce masina urma sa plece de la Mamaia la Bucuresti, dar, dupa ce a terminat de petrecut, isi dorea sa ajunga inapoi in Capitala si incerca printre prietenii lui sa faca rost de o masina. A reusit pana la urma sa imprumute un Range Rover Vogue de la Iulian Cercel, un prieten din Calarasi.



Masina s-a dovedit ulterior ca nu este a acestuia, ci a iubitei lui, Madalina Ignatuc.







Anchetatorii incearca sa refaca ultimele clipe ale lui Razvan Ciobanu ca sa inteleaga si mai bine contextul in care s-a produs tragedia.



Una dintre primele vesti care au iesit la iveala este faptul ca Vica Blochina ar fi trebuit sa fie cu el in masina, dar s-a razgandit in ultimul moment. Vedeta chiar l-a vazut pe Razvan Ciobanu cand incerca sa faca rost de o masina cu care sa plece la Bucuresti.



„A venit cu un băiat şi era foarte nervos că voia să plece la Bucureşti şi nu avea maşină. Și zicea „te sun eu, te sun eu”. Căuta maşină, nu ştiu ce s-a întâmplat. De la ora 9 seara n-a mai răspuns Răzvan la telefon”, a spus Vica Blochina, una dintre prietenele lui Răzvan Ciobanu.