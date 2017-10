Veşti oribile pentru Simona Halep! ATAC dinspre Serena Williams. Nu credea că va auzi asta vreodată

Experţi, antrenori şi jurnalişti din lumea tenisului s-au revoltat după ce Simona Halep a ajuns numărul 1 mondial fără să fi câştigat vreun Grand Slam vreodată. Există voci puternice care contestă prezenţa româncei în fotoliul de lider WTA.

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams - sportivă ajunsă la 36 de ani, căreia îi va fi foarte greu să revină pe locul 1 dacă se menţine actualul sistem de punctaj, a declarat.

"Nu ar trebui să fii numărul 1 dacă nu ai câştigat un Grand Slam în acel an. Dacă totuşi se întâmplă asta, e irelevant! După ce am început să lucrez cu Serena în 2012, a câştigat Wimbledon, a luat medalia de aur la Jocurile Olimpice, apoi US Open şi Turneul Campioanelor. La finalul anului era însă pe locul 3!", a fost reacţia dură a francezului.

Craig Kardon, un alt renumit antrenor, se alătură revoluţiei din tenis, venind şi cu o soluţie favorabilă pentru rivalele Simonei Halep. Deşi în turneele mari se câştigă mai multe puncte decât în competiţiile obişnuite, americanul vrea să sape o prăpastie şi mai mare, în care să fie aruncate jucătoarele ce nu impresionează în Grand Slam-uri, conform Mediafax.

"Accentul ar trebui să fie pe turneele de Grand Slam. Că te descurci bine în circuit ar trebui să conteze, dar uitaţi-vă la unele campioane cât de puţin joacă! Ele sunt marile staruri şi sunt dezavantajate. Simplificaţi treaba, oferiţi mai multe puncte la Grand Slam-uri! În plus, oamenii le consideră mai importante", a spus fostul antrenor al Martinei Navratilova.