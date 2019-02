USR si PLUS au format Alianța 2020 USR PLUS, Cioloș cap de listă la europarlamentare

USR şi PLUS au căzut de acord să meargă la alegeri sub titulatura Alianța 2020 USR PLUS, iar Dacian Cioloş să fie cap de listă la europarlamentare. Anunţul a fost făcut chiar de liderul USR, Dan Barnna, pe rețelele de socializare. Anunțul a venit la finalul unei zile în care au avut loc discuții și negocieri tensionate privind forma de colaborare dintre cele două formațiuni.