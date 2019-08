Un important lider USR se dezice de Andrei Caramitru

Iubeşte România cu ochii deschişi!", scrie Presadă pe contul de Facebook.

"Exista 3 tipuri de jurnaliști la noi

* (1) Cei buni și independenți, care vin cu analize deștepte, care critică inteligent si cu argumente (am un respect enorm pentru ei)

* (2) Sclavii (Gâdea, Badea etc) - care fac propaganda deșănțată, dar măcar e pe față și asumată

* Dar mai e o categorie - (3) sclavii infiltrați (se fac că sunt de fapt anti-sistem și independenți ca sa aibă audiență printre noi, si se activează “când trebuie / când li se spune” ca sa decrebilizeze idei și oameni). Ăștia sunt cei mai răi. Coprofagii.

Mult timp am fost in vizorul coprofagilor și nu i-am expus. Multi mi-au spus ca nu e bine sa ataci presa, ca e mai bine să o lași așa. Însă ăștia nu sunt presă, nu sunt ziariști. Ziaristii adevărați știu asta și nu ii considera decât o rusine pentru profesia lor. Ăștia sunt coprofagi și sclavi infiltrați. Atât.

Uitați mai jos un asemenea personaj. Acest nimeni absolut și frustrat - pe lângă că justifică atacurile la justiția independentă si toate mizeriile făcute de PSD (dar așa mai subtil, că asta e rolul) - acuma s-a găsit să mă acuze. Mai nou sunt și eu corupt ! Cu aceleași povesti care le-am explicat de o mie de ori. Explicații pe care le-a citit și le știe. Face dezinformare si atac la persoană pe față.

Eu de câte ori trebuie sa explic și să scriu că am lucrat doar in mediul privat, ca nu am avut nici un contract cu statul niciodată (nici eu nici firmele la care am lucrat), ca nu am nici o legătura cu nici o firmă care are afaceri cu statul? Ca nici un leu nu a venit pe conturile mele decât din contractele cu McKinsey și BCG, sume pe care am plătit taxele frumos și lunar în România? De câte ori să sugerez ca oamenii să caute pe Google cât câștiga un partener senior in firmele astea, ca estimarile sunt publice si sunt standard la nivel global? Și cifrele de pe Google arată ca suma pentru casa cumpărată in Bucuresti se justifica din doar 2-3 ani de muncă intr-o asemenea firmă? E totul așa de simplu și transparent (și nenorociții se enervează că nu au cu ce să mă “agațe”).

Oameni buni - priviți mizeria in formă umană. Ăștia sunt. Ăștia ne fac un rău mai mare decât oricine. Ăstia sunt instrumentele mafiei", scria pe Facebook Andrei Caramitru.