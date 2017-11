Ultimul mesaj al tinerei care s-ar fi aruncat de pe podul din Cernavodă: " Vreau să știi că ești..."

O tânără de 18 ani a dispărut de acasă. Oamenii legii cred că aceasta s-ar fi aruncat de pe podul din Cernavodă, însă mama acesteia speră că este încă în viaţă. Mama fetei a postat un mesaj sfâşietor pe contul său de Facebook. Ultimul mesaj al tinerei i-a fost adresat tatălui vitreg. "Sunt pe podul din Cernavodă, am niște probleme și nu știu ce se va întâmpla cu mine", a scris fata.

Fata a fost văzută de un martor. "Mergea pe şinele de tren, plângea cu telefonul mobil în mână şi chiar a vorbit la un moment dat la el", a declarat martorul, ultima persoană care a văzut-o în viaţă pe Teodora.

Au trecut aproape 30 de ore de când fata este de negăsit. Nimeni nu ştie încă dacă într-adevăr s-a sinucis, cert este că tatăl vitreg i-a găsit rucsasul pe podul Anghel Saligny. Mama Teodorei, plecată din ţară, a postat un mesaj sfâşietor pe Facebook, prin care îşi roagă fata să se întoarcă acasă. Nicio clipă nu crede că ar fi putut să recurgă la un asemenea gest.

"Sunt pe podul din Cernavodă, am niște probleme și nu știu ce se va întâmpla cu mine. Vreau să știi că ești singurul în care am încredere să îți trimit mesajul acesta, îmi pare rău că te bag în asta...", este mesajul trimis de tânără, scrie reporterntv.ro.

"Eu am găsit lucrurile pe pod. Fiul meu cel mare m-a anunțat că ar fi plecat și ar fi venit cu trenul aici, la Cernavodă. Ei stau în Constanța. Mi-a zis: du-te repede pe pod, că Teo a plecat, a trimis un mesaj unui prieten, că e pe pod. I-am găsit doar lucrurile, am căutat-o, am verificat pe sub pod, am zis că poate s-a aruncat pe uscat. Nu am găsit-o", a povestit tatăl vitreg al tinerei.