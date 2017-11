Tu ştii de unde vine expresia "E ceva putred în Danemarca"?

Se numesc clișee internaționale. Sunt expresii cunoscute și folosite în toată lumea, unități frazeologice de uz internațional, majoritatea cu semnificații interesante, cu istorii și povești nebănuite, extrase din mitologia sau din literatura universală.

E ceva putred în Danemarca! / Something is rotten in the state of Denmark!

Acesta este unul dintre vestitele versuri ale pieselor lui William Shakespeare; face parte din Hamlet (Actul I, Scena 4). Celebrele vorbe sunt rostite de un ofițer la apariția umbrei tatălui lui Hamlet, tocmai cu sensul derivat de la cel de bază: ceva e necurat în Danemarca, ceva nu e în regulă. Cu timpul, toponimul din acest vers (Danemarca) a căpătat o semnificație generică: poate fi vorba de orice țară în care lucrurile merg prost, de orice întreprindere care nu merge cum trebuie etc.

Barbă-Albastră

Folosit cu precădere în literatură și în publicistică, acest nume indică un escroc sentimental, un bărbat aventurier fără scrupule, precum Don Juan sau Casanova.

Expresia a devenit cunoscută după numele eroului principal din povestirea cu titlu omonim, Barbe-Bleu („Barbă-Albastră”), de Charles Perrault . Personajul, un sadic, și-a sugrumat cele șase neveste, pe care apoi le-a spânzurat în „cabinetul negru”.

S-a căsătorit a șaptea oară (fiind și ultima lui căsnicie) și a fost ucis de frații ultimei sale soții, care a descoperit cadavrele celorlalte neveste, îngrozindu-se.